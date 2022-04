Álvarez Martínez no tomó muy bien su salida del duelo Colón-Peñarol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Mauricio Larriera decidió sustituir a Agustín Álvarez Martínez a los 60 minutos del duelo ante Colón de Santa Fe en el debut de Copa Libertadores. En su lugar ingresó Rubén Bentancourt, pero la reacción del canario al momento de su salida no fue la habitual.

Cuando llegó al banco de suplentes abrió los brazos en un gesto de cuestionamiento. En seguida se dirigió a su técnico. Pero Larriera, inmerso en el partido, no le prestó toda su atención; además había ido a buscar agua. Le dieron la botella, pero Álvarez Martínez, enojado por la situación, la tiró contra los asientos.



Al centrodelantero aurinegro no pateó al arco, tampoco le llegaron balones, así que no logró convertir. Retirarse de la cancha significaba otro duelo más sin anotar y puede ser que su reacción estuviese supeditada a ello.

El canario fue el golador de la Copa Sudamericana el año pasado, pero en este momento lleva una sequía importante: 12 partidos sin anotar. Su último grito de gol fue el 23 de noviembre en el empate 2-2 ante Cerro Largo por el Torneo Clausura.