Ruglio aterrizó en Argentina tras "siete vuelos en cinco días", se puso la camiseta e irá a la tribuna a alentar a Peñarol

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, llegó este martes a Santa Fe para presenciar el primer partido de su equipo en la Copa Libertadores. A las 19.15 horas, con transmisión de Espn y Star+, el aurinegro enfrentará a Colón.

Ruglio llegó tras "siete vuelos en cinco días" y se puso la camiseta en homenaje al Central Uruguay Railway Cricket Club (CURCC), con la que Peñarol ganó el año pasado en el Gran Parque Central, para ir al Cementerio de los Elefantes. El presidente irá a la tribuna junto al resto de los 2.000 fanáticos aurinegros que alentarán desde el sector visitante.

El mandatario aurinegro regresó de Londres, donde en el marco de la inauguración de la primera oficina conjunta entre Conmebol y UEFA, dejó encaminada la creación de la primera final de la Copa Intercontinental Sub 20 que enfrentará al ganador de la Libertadores (Peñarol, en este caso) y al de la UEFA Youth League que se conocerá el 25 de abril. "Salió muy bien, nos da mucha alegría todo esto que pasó. La primera final de la Intercontinental en 1960 también lo tuvo como protagonista a Peñarol y 62 años después el Estadio Centenario recibe una Copa Intercontinental Sub 20, no es lo mismo que mayores, pero tiene un tema histórico importante. Ojalá podamos ganarla entonces", dijo a Ovación.



La primera final única sería en el Centenario, el año que viene pasaría a Europa, al siguiente regresaría a América y así sucesivamente, explicó Ruglio.

Respecto al partido con Colón, señaló que el objetivo es llevarse "un buen resultado". "Como se dice siempre en la Copa, hay que ganar los puntos en casa y pellizcar alguno afuera", explicó.



"Confío plenamente en el plantel que tenemos y los gurises del club. Con el plantel que tenemos es con el que tenemos que salir a ganar y hacer una buena primera fase", añadió.



Respecto a las críticas por los jugadores que se fueron del Peñarol campeón 2021 y las diferencias con el actual plantel, manifestó: "En los veinte años anteriores Peñarol desapareció del concierto internacional y se gastaban fortunas, se traían de a tres jugadores por puesto, y el año pasado con el plantel justo llegamos a las semifinales de la Sudamericana y fuimos campeones uruguayos potenciando jugadores de la casa".