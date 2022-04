Jorge Nirenberg: la necesidad de "hacer un buen papel" y la puerta que puede abrir pasar de fase

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El plantel de Peñarol y los directivos palpitan con ansias el debut en la Copa Libertadores 2022. Este martes desde las 19:15 el mirasol visita a Colón de Santa Fe en busca de comenzar con el pie derecho. En las horas previas, el consejero del club, Jorge Nirenberg, habló con Ovación.

"Es una Copa más donde tenemos que hacer un buen papel. Hay que hacer lo mejor posible para pasar la fase de grupos y después en el mata-mata ir subiendo en las posiciones", sostuvo desde el hall del hotel Howard Jhonson Plaza Mayorazgo.

"Creo que el grupo es muy parejo, tener el clásico paraguayo está bueno, porque si uno queda en cuarto lugar no le va a regalar los puntos al otro. Creo que va ser muy disputado y que la diferencia de goles puede ser importante a la hora de definir", añadió Nirenberg sobre el grupo G que Peñarol también comparte con Olimpia y Cerro Porteño.

Luego de viajar a Paysandú para enfrentar a Rentistas, el plantel de Mauricio Larriera viajó directo a Paraná, por lo que hace seis días que están juntos y, según contó Nirenberg, eso ha generado un buen ambiente. "Se trabaja seriamente y cuando hay tiempo de bromas, se hacen", sostuvo.

Podrían llevar refuerzos

El plantel aurinegro no mantiene a todas las figuras con las que se destacó en la Copa Sudamericana 2021, pero si logra avanzar, podrían llegar las altas. "Siempre uno quiere un poco mas, a veces se dan situaciones que no depende de nosotros. Se hace lo posible para traer lo mejor, a veces podes concretar y a veces no. Si pasamos de fase se podrán traer algunos refuerzos", explicó.

Sobre el plan del Consejo Directivo acerca de potenciar juveniles, muchos de ellos en la lista de 50 jugadores reservados, Nirenberg expresó que "hay muchos de Formativas que no van a poder jugar ahora, pero que están prontos de acá a poco tiempo estar en el plantel superior".

"Siempre optimista, espero que saquemos un buen resultado", concluyó Nirenberg, quien viajó a Argentina como representante de la delegación.