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El País Ovación Fútbol

Agenda Deportiva del 3 de octubre de 2026

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03/10/2026, 04:00
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Santiago Ramírez y Renato César celebran el gol de Deportivo Maldonado ante Cerro Largo.
Santiago Ramírez y Renato César celebran el gol de Deportivo Maldonado ante Cerro Largo.
Foto: Ricardo Figueredo.

Nations League, Torneo Clausura y Segunda División

Además, corre Santiago Urrutia en el TCR World Tour

Liverpool vs. Progreso

Clausura

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11:00
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DSports/Disney+/AntelTV/Cables

Miramar Misiones vs. Paysandú

Segunda División
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13:00
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DSports/Disney+/AntelTV/Cables

Albion vs. Defensor Sporting

Clausura
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15:00
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DSports/Disney+/AntelTV/Cables

España vs. República Checa

Nations League
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15:45
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ESPN/Disney+

Rentistas vs. Paysandú

Segunda División
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16:00
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DSports/Disney+/AntelTV/Cables

Atlético Tucumán vs. Barracas Central

Clausura LPF
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17:00
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Disney+

Deportivo Maldonado vs. Central Español

Clausura
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18:00
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DSports/Disney+/AntelTV/Cables

Tacuarembó vs. Atenas

Segunda División
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19:00
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DSports/Disney+/AntelTV/Cables

Estados Unidos vs. México

Amistoso
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23:00
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ESPN/Disney+

Clasificación GP de Bahrein

Fómrula 1
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05:00
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ESPN/Disney+

Santiago Urrutia: segunda carrera

TCR World Tour
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22:40
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AntelTV

Cuartos de final

ATP Tokio
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23:05
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ESPN/Disney+

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