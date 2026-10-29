Agenda Deportiva del 29 de octubre de 2026

Danubio visita a Wanderers de Durazno Además hay Carabao Cup, Copa de Ecuador, Champions femenina y Liga Uruguaya de Básquetbol CSKA Moscú vs. Lokomotiv Copa de Rusia 13:30 DSports/DGO/Paramount+/DAZN

Frosinone vs. Lecce Serie A 14:30 ESPN 2/Disney+

Paris vs. Hacken Champions FEM. 14:45 ESPN 3/Disney+

Baltika Kaliningrad vs. Zenit Copa de Rusia 15:45 DSports/DGO/Paramount+/DAZN

SC Braga vs. Famalicão Allianz Cup 15:45 DSports/DGO/Paramount+/DAZN

Everton vs. Newcastle Carabao Cup 16:45 ESPN/Disney+

Fiorentina vs. Atalanta Serie A 16:45 ESPN 2/Disney+

Manchester City vs. PSG Champions FEM. 17:00 ESPN 3/Disney+

Benfica vs. Gil Vicente Allianz Cup 17:00 DSports/DGO/Paramount+/DAZN

Wanderers (Durazno) vs. Danubio Copa AUF Uruguay 20:30 DSports/DGO/Flow/Cables

U. Católica vs. Liga de Quito Copa de Ecuador 21:00 DSports/DGO

Alajuelense vs. Motagua Concacaf Central American Cup 23:00 Disney+

Biguá vs. Defensor Sp. LUB 19:15 VTV+/AntelTV/BasquetPass

Goes vs. Unión Atlética LUB 21:30 VTV+/AntelTV/BasquetPass

Segunda ronda ATP Viena 09:35 ESPN/Disney+

Segunda ronda ATP Basilea 10:00 ESPN/Disney+

