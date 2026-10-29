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Agenda Deportiva del 29 de octubre de 2026

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29/10/2026, 04:00
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Manuel Mayora defendido por Federico Soto, en el partido entre Defensor Sporting y Goes
Manuel Mayora defendido por Federico Soto, en el partido entre Defenmsor Sporting y Goes.
Foto: Ignacio Sánchez.

Danubio visita a Wanderers de Durazno

Además hay Carabao Cup, Copa de Ecuador, Champions femenina y Liga Uruguaya de Básquetbol

CSKA Moscú vs. Lokomotiv

Copa de Rusia
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13:30
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Frosinone vs. Lecce

Serie A
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14:30
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Paris vs. Hacken

Champions FEM.

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14:45
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Baltika Kaliningrad vs. Zenit

Copa de Rusia
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15:45
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DSports/DGO/Paramount+/DAZN

SC Braga vs. Famalicão

Allianz Cup
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15:45
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DSports/DGO/Paramount+/DAZN

Everton vs. Newcastle

Carabao Cup
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16:45
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ESPN/Disney+

Fiorentina vs. Atalanta

Serie A
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16:45
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ESPN 2/Disney+

Manchester City vs. PSG

Champions FEM.
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17:00
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ESPN 3/Disney+

Benfica vs. Gil Vicente

Allianz Cup
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17:00
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DSports/DGO/Paramount+/DAZN

Wanderers (Durazno) vs. Danubio

Copa AUF Uruguay
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20:30
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DSports/DGO/Flow/Cables

U. Católica vs. Liga de Quito

Copa de Ecuador
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21:00
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DSports/DGO

Alajuelense vs. Motagua

Concacaf Central American Cup
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23:00
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Disney+

Biguá vs. Defensor Sp.

LUB
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19:15
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Goes vs. Unión Atlética

LUB
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21:30
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VTV+/AntelTV/BasquetPass

Segunda ronda

ATP Viena
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09:35
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Segunda ronda

ATP Basilea
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10:00
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