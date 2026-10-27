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Agenda Deportiva del 27 de octubre de 2026

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27/10/2026, 04:00
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Eduardo Darias y Esteban Obregón disputan la pelota en el partido entre Peñarol y Montevideo City Torque.
Eduardo Darias y Esteban Obregón disputan la pelota en el partido entre Peñarol y Montevideo City Torque.
Foto: Estefanía Leal.

Peñarol vs. City Torque por Copa AUF Uruguay

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