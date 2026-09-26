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Agenda Deportiva del 26 de setiembre de 2026

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26/09/2026, 04:00
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El plantel de Montevideo City Torque en el partido frente a Cienciano por la Copa Sudamericana
El plantel de Montevideo City Torque en el partido frente a Cienciano por la Copa Sudamericana.
Foto: Estefanía Leal.

Nacional y Peñarol juegan por el Clausura

Además hay Fórmula 1 y Nations League

Progreso vs. Racing

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Peñarol vs. Boston River

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18:30
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Oriental vs. Fénix

Segunda División
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Montevideo City Torque vs. Deportivo Maldonado

Clausura
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Carrera GP de Bakú

Fórmula 1
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