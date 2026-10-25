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Agenda Deportiva del 25 de octubre de 2026

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25/10/2026, 04:00
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Luciano Boggio celebrando su gol junto con Gastón Martirena en el cruce entre Nacional y Deportivo Maldonado.
Luciano Boggio celebrando su gol junto con Gastón Martirena en el cruce entre Nacional y Deportivo Maldonado.
Foto: Estefanía Leal.

Nacional recibe a Liverpool por el Clausura

Además: Barcelona vs. Real Madrid, Independiente vs. Boca Juniors y River Plate vs. Racing

Wanderers vs. Progreso

Clausura
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10:00
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DSports/Disney+/AntelTV/Flow/Cables

Huracán vs. Oriental

Segunda División
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10:00
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DSports/Disney+/AntelTV/Flow/Cables

Manchester United vs. Bournemouth

Premier League
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11:00
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ESPN/Disney+

Montevideo City Torque vs. Cerro

Clausura
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13:00
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DSports/Disney+/AntelTV/Flow/Cables

Atenas vs. Fénix

Segunda División
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13:00
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DSports/Disney+/AntelTV/Flow/Cables

Cerro Largo vs. Boston River

Clausura
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16:00
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DSports/Disney+/AntelTV/Flow/Cables

Cerrito vs. Rentistas

Segunda División
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16:00
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DSports/Disney+/AntelTV/Flow/Cables

Barcelona vs. Real Madrid

LaLiga
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17:00
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DSports/DGO/Paramount+/DAZN

Independiente vs. Boca Juniors

Clausura LPF
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17:00
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ESPN 6/Disney+

La Luz vs.Miramar

Segunda División
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19:00
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DSports/Disney+/AntelTV/Flow/Cables

River Plate vs. Racing

Clausura LPF
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19:15
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ESPN/Disney+

Nacional vs. Liverpool

Segunda División
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19:30
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DSports/Disney+/AntelTV/Flow/Cables

Central Córdoba vs. Vélez

Clausura

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21:30
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Disney+

Barracas vs. Estudiantes RC

Clausura LPF
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21:30
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TYC Sports

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