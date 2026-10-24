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Agenda Deportiva del 24 de octubre de 2026

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24/10/2026, 04:00
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Santiago Ramírez y Renato César celebran el gol de Deportivo Maldonado ante Cerro Largo.
Santiago Ramírez y Renato César celebran el gol de Deportivo Maldonado ante Cerro Largo.
Foto: Ricardo Figueredo.

Torneo Clausura y Segunda División

Además fútbol internacional y Fórmula 1

Central Español vs. Albion

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Deportivo Maldonado vs. Danubio

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Plaza Colonia vs. Tacuarembó

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Hebraica Macabi vs. Urunday Universitario

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Clasificación GP Austin

Fórmula 1
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