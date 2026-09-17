Agenda Deportiva del 17 de setiembre de 2026

City Torque recibe a Cienciano por Sudamericana Además hay Europa League, Libertadores, Copa Uruguay y Liga de Ascenso de Básquetbol Levski Sofia vs. RB Salzburg Europa League 13:45 ESPN/Disney+

Betis vs. Getafe LaLiga 14:00 DSports/DGO/Paramount+/DAZN

Juventud vs. Racing Copa AUF Uruguay 15:30 DSports/DGO/Flow/Cables

Central Español vs. Oriental de La Paz Copa AUF Uruguay 15:30 DSports/DGO/Flow/Cables

Juventus vs. NEC Europa League 16:00 ESPN/Disney+

Real Sociedad vs. Bournemouth Europa League 16:00 ESPN 7/Disney+

Celtic vs. Ferencvaros Europa League 16:00 ESPN 5/Disney+

Besiktas vs. O. Marsella Europa League 16:00 ESPN 3/Disney+

Málaga vs. Villarreal LaLiga 16:30 ESPN 4/Disney+

City Torque vs. Cienciano Sudamericana 21:30 ESPN/Disney+

Flamengo vs. Independiente del Valle Libertadores 21:30 ESPN 2/Disney+

Sayago vs. Trouville Liga de Ascenso 19:30 VTV+/AntelTV/BasquetPass

Malvín vs. Defensor Sporting Liga Femenina de Básquetbol 21:45 VTV+/AntelTV/BasquetPass

