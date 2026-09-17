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Agenda Deportiva del 17 de setiembre de 2026

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17/09/2026, 04:00
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Franco Pizzichillo festeja su gol para Montevideo City Torque ante Palestino por Copa Sudamericana.
Franco Pizzichillo festeja su gol para Montevideo City Torque ante Palestino por Copa Sudamericana.
Foto: AFP

City Torque recibe a Cienciano por Sudamericana

Además hay Europa League, Libertadores, Copa Uruguay y Liga de Ascenso de Básquetbol

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