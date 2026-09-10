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Agenda Deportiva del 10 de setiembre de 2026

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10/09/2026, 04:00
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Gonzalo Montes y Salomón Rodríguez festejan en el partido entre Montevide City Torque y Tigre por Copa Sudamericana.
Gonzalo Montes y Salomón Rodríguez festejan en el partido entre Montevide City Torque y Tigre por Copa Sudamericana.
Foto: EFE

City Torque enfrenta a Cienciano en Sudamericana

Además hay Champions League, Copa Libertadores y Copa AUF Uruguay

PSV vs. Shakhtar Donetsk

Champions
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13:45
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ESPN 2/Disney+

Fenerbahçe vs. Roma

Champions

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13:45
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ESPN/Disney+

Manchester United vs. Sabah FK

Champions

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16:00
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ESPN 2/Disney+

Bayern Munich vs. Bodø/Glimt

Champions
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16:00
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ESPN/Disney+

Slavia Praga vs. Lens

Champions

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16:00
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ESPN 3/Disney+

Como 1907 vs. RB Leipzig

Champions League
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16:00
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ESPN 5/Disney+

Stevenage vs. Luton Town

League One
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16:00
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Disney+

Cerro vs. Cerrito

Copa AUF Uruguay
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16:00
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DSports/DGO/Flow/Cables

Astillero vs. Universidad Católica

Copa Ecuador
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17:00
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DSports/DGO

Salcedo vs. Cibao

Caribean Club Championship
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21:00
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Disney+

Independiente del Valle vs. Flamengo

Libertadores
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21:30
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ESPN/Disney+

Cienciano vs. Montevideo City Torque

Sudamericana
#

21:30
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DSports/DGO

Marathon vs. Alajuelense

Concacaf Central American Cup
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22:06
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Disney+

Cuartos de final

US Open
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12:30
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ESPN/Disney+

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