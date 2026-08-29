Además de Leonel Jaime, qué jugadores de Peñarol pueden tener su debut clásico en el Campeón del Siglo

Se acerca otro clásico. Ese partido aparte al campeonato que divide y detiene al país por dos horas. Un partido especial que todos quieren jugar o formar parte de alguna manera. En el que el resultado cobra más importancia que nunca: no importa si es por goleada, en la hora o por un gol con la mano; ganarle al rival de todas las horas es lo único.

Y el de este domingo tiene un condimento extra para los carboneros porque se juega en su casa, solo con público local y su gente ya agotó las entradas. Es la fiesta del anfitrión en el Estadio Campeón del Siglo y nadie se la quiere perder. Sobre todo aquellos futbolistas que aún no tuvieron la oportunidad de estar en uno de los clásicos con más historia del mundo, Peñarol contra Nacional, el más antiguo de todos más allá de las islas británicas.

En el plantel de Peñarol hay varios jugadores, en su mayoría jóvenes, que mañana podrían tener su debut clásico con la camiseta amarilla y negra. Entre ellos se destacan los dos argentinos de River y Boca: Leonel Jaime y Gonzalo Gelini respectivamente. Ambos llegaron al Carbonero en condición de préstamo hasta junio 2027.

El millonario lleva unas pocas semanas en el club, pero que le han bastado para demostrar su calidad y convertirse rápidamente en un indiscutido en el 11 de Diego Aguirre. El xeneize lleva unos pocos días en el club, pero ya entrenó con el grupo y según el DT “anda volando” y “va a estar en el plantel” para enfrentar a los tricolores.

Gonzalo Gelini y Leonel Jaime viendo a Peñarol. Foto: Estefanía Leal.

El dato curioso es que del resto de jugadores que no son juveniles, hay uno solo que nunca jugó un clásico con la camiseta de Peñarol, pero sí jugó dos clásicos contra Peñarol porque tiene pasado en la vereda de enfrente: Franco Romero. El defensa central floridense de 31 años jugó dos clásicos para Nacional que terminaron en empate: el 2-2 del Clausura 2023 y el 0-0 del Apertura 2024, los dos en el GPC.

Franco Romero festeja un gol con la camiseta de Peñarol. Foto: Leonardo Mainé

Finalmente, los otros jugadores del plantel aurinegro que todavía no jugaron un clásico oficial en Primera son juveniles del club, que por supuesto conocen bien la rivalidad entre los dos clubes grandes del fútbol uruguayo y han jugado un montón de clásicos, pero en formativas.

Entre todos, los que tienen más chances de tener minutos son Brian Barboza y Thiago Espinosa. El zaguero/lateral derecho de 18 años ha sabido ganarse la consideración del entrenador desde su debut en Primera: un empate 1-1 con Defensor Sporting por la fecha 14 del Apertura (4 de mayo). Desde entonces suma nada menos 16 partidos que bastaron para llamar la atención en el mercado de pases y ya tener acordada su transferencia al Toluca de México por una importante suma de US$ 4.000.000. Jugó los 90’ del partido del miércoles ante MC Torque, cosa que no lo excluye del clásico, pero quizás sí del 11 inicial.

Brian Barboza con la pelota en el partido entre Deportivo Maldonado y Peñarol. Foto: Leonardo Mainé.

Por otro lado, la historia de Espinosa es conocida: juvenil del club que se fue libre a mediados de 2024 por falta de oportunidades y se incorporó a Racing, donde brilló y fue transferido al América de México por US$ 2.000.000 (que los aztecas acaban de abonar cuando terminó el año de la cesión). Pero por un problema de cupos, lo cedieron a Peñarol para que sume minutos. Su debut absoluto en el Manya fue soñado: gol y título del Intermedio. En dos partidos demostró tener virtudes que el equipo de Aguirre necesita y su presencia en el clásico es probable: como lateral izquierdo en una línea de cuatro o de carrilero zurdo junto a una línea de tres zagueros.

Thiago Espinosa besa el escudo de Peñarol. Foto: Estefanía Leal

Ignacio Alegre (20 años), Tomás Olase (22), Julio Daguer (18), Germán Barbas (18) y Brandon Álvarez (18) son otros juveniles que integran el plantel principal y ya debutaron en el primer equipo, pero todavía no han jugado clásicos en Primera. Podrían tener su estreno mañana, aunque es menos probable que los casos anteriores.

Al que le toque debutar en un partido de semejante magnitud, el consejo del capitán Maxi Olivera es concreto: “Que disfruten y hagan lo que saben”, porque "con esa juventud que tienen ya han demostrado estar a la altura".

