A los 71 años falleció Juan Francisco Muhlethlaer, exjugador de Wanderers, Peñarol y la selección de Uruguay

El fútbol uruguayo recibió en las últimas horas una triste noticia como la del fallecimiento de Juan Francisco Muhlethaler, quien supo defender las camisetas de Wanderers, Peñarol y la selección de Uruguay, entre otros equipos.

“Lamentamos informar el fallecimiento de Juan Francisco Mulhethaler. A familiares, amigos, y allegados; nuestras más sinceras condolencias. QEPD”, publicó el club Bohemio en sus redes sociales este lunes.

Muhlethaler, que hizo formativas en River Plate, quedó libre en el Darsenero y se fue a Wanderers, donde debutó en las formativas del equipo que por ese entonces estaba en la Segunda División Profesional.

Lamentamos informar el fallecimiento de Juan Francisco Mulhethaler. A familiares, amigos, y allegados; nuestras más sinceras condolencias.



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En 1972 y ya con Wanderers en Primera División nuevamente, el “Conejo” hizo su estreno en la máxima categoría del fútbol uruguayo. Tres años más tarde, el volante ofensivo hizo historia en el Bohemio que se convirtió en el primer equipo uruguayo sin ser Peñarol o Nacional en clasificar a la Copa Libertadores bajo la conducción técnica de Omar Borrás en un equipo que, entre otros, tenía a Washington Olivera, Richard Forlán y Oscar Washington Tabárez.

Juan Francisco Muhlethlaer con el diario El País. Foto: Archivo El País.

Tras ese exitoso paso por Wanderers, Muhletahler, que nació en Las Piedras el 17 de diciembre de 1954, pasó a Peñarol en 1979 y en 1981 dio el salto al fútbol del exterior ya que se fue a Ecuador para vestir la camiseta de Técnico Universitario de la ciudad de Ambato en la que falleció,

NOTA DE PESAR 🙏🏼



Homenaje póstumo a la memoria de Juan Francisco “El conejo” Muhlethaler, figura histórica de nuestro club.🕊️



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Con ese equipo, al que llegó gracias a la recomendación de Alberto Spencer, el uruguayo jugó la Copa Libertadores en 1981 y más adelante en su carrera regresó a Uruguay para firmar con Rampla Juniors. Luego jugó en Cúcuta Deportivo de Colombia, Fénix, Macará de Ecuador, Técnico Universitario nuevamente y se retiró en 1988 jugando en Deportivo Quevedo.

"Homenaje póstumo a la memoria de Juan Francisco “El conejo” Muhlethaler, figura histórica de nuestro club. Paz en su tumba", publicó Técnico Universitario en sus redes sociales con un sentido mensaje para el uruguayo que hizo historia en ese equipo.

Juan Francisco Muhlethlaer. Foto: Archivo El País.

Muhlethlaer también fue jugador de la selección de Uruguay y su vínculo con la Celeste comenzó con la Sub 20 en el año 1974. Luego defendió a la mayor entre 1975 y 1977 jugando las Eliminatorias para el Mundial de Argentina 1978, certamen al que la Celeste no consiguió clasificarse.

Con la selección uruguaya anotó un gol que fue frente a Perú en ese camino a la Copa del Mundo del año 1978,

Como dato particular, Juan Francisco era tío de Stiven Muhlethaler, actual jugador del plantel de Peñarol con quien supo sacarse algunas fotos en el Estadio Campeón del Siglo.

Ya retirado como futbolista, Juan Francisco Muhlethlaer fue ayudante de Gerardo Pelusso en el año 2002 en Macará de Ecuador, país que eligió para residir ya que se instaló en Ambato, donde fue comentarista de radio y también tuvo una escuela de fútbol infantil.