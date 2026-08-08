Los mensajes del mundo del fútbol tras la muerte de Jorge Messi y el minuto de silencio que decretó AFA

El fútbol argentino está consternado por el fallecimiento de Jorge Messi, quien murió este sábado por la madrugada a sus 68 años en un hospital de Rosario. El padre y representante de Lionel Messi fue una figura preponderante en su trayectoria profesional, lo acompañó desde sus inicios en las juveniles de Newell's Old Boys hasta cuando alcanzó la cima en 2022 al ganar el Mundial de Qatar.

Una vez conocida la trágica noticia, múltiples clubes e instituciones argentinas le enviaron sus condolencias a sus familiares y seres queridos. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un mensaje en sus redes sociales: "La Asociación del Fútbol Argentino, con su presidente Claudio Tapia a la cabeza, lamenta con tristeza y pesar el fallecimiento de Jorge Messi, padre de nuestro capitán y emblema, Lionel Messi", inició.

Y añadió: "Desde aquí acompañamos a toda la familia en este duro momento y le enviamos el abrazo más sentido, cálido y afectuoso. ¡Mucha fuerza!".

#ProfundoDolor La Asociación del Fútbol Argentino, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, lamenta con tristeza y pesar el fallecimiento de Jorge Messi, padre de nuestro capitán y emblema, Lionel Messi.



Desde aquí acompañamos a toda la familia en este duro momento y le… pic.twitter.com/YTug2MnM9g — AFA (@afa) August 8, 2026

Luego, mediante una resolución de su mesa directiva, comunicó que habrá minuto de silencio en todos los partidos de cada categoría del fútbol argentino y que utilizarán un brazalete negro.

Por su parte, River Plate también se expresó: "Ante la triste noticia del fallecimiento de su padre, Jorge Messi, River acompaña con afecto al capitán de la selección argentina y a toda su familia en este difícil momento. Fuerza, Leo".

A nivel internacional, Barcelona, club donde Lionel Messi es leyenda, manifestó: "El presidente y la Junta Directiva del FC Barcelona expresan su más sincero pésame por el fallecimiento de Jorge Messi, padre del jugador y leyenda del Barca Lionel Messi, y trasladan en nombre de todo el barcelonismo sus condolencias a la familia Messi".

En este sentido profundizó: "El FC Barcelona agradece el compromiso de Jorge Messi con nuestro club por confiarle los inicios y los años de máximo esplendor de la carrera futbolística de su hijo Leo. Descanse en paz".

Real Madrid emitió un comunicado al respecto: "El Real Madrid, su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Leo Messi. Nuestro club quiere mostrar sus condolencias a Leo, su familia y a todos sus seres queridos. Descanse en paz".

El mensaje del Deportivo LSM tras la muerte de Jorge Messi

Deportivo LSM, club gerenciado por Lionel Messi y Luis Suárez, publicó un mensaje en su cuenta oficial: "Acompañamos a Leo, su familia y amigos en este difícil momento".