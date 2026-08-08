"Esperaba que llegue para poder abrazarlo": así describía Lionel Messi el vínculo con Jorge Messi

Falleció Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi, quien tuvo un rol preponderante en la carrera del actual capitán de la selección argentina. Cuando el 10 jugaba en las juveniles de Newell's y precisaba realizar un tratamiento a raíz del déficit en la hormona del crecimiento, Jorge encabezó las negociaciones con Barcelona de España, que le garantizó el acceso médico que necesitaba.

Después viajó con él rumbo a Europa para acompañarlo durante la prueba que realizó en el equipo culé, y fue testigo del primer contrato que firmó su hijo en una servilleta.

El propio Lionel Messi habló en reiteradas ocasiones acerca del vínculo especial que tenía con Jorge. En una entrevista concedida a TyCSports durante 2019, recordó las épocas en las que su padre debía trabajar todo el día en la ferretería: "Mi viejo se levantaba a las cuatro de la mañana y volvía a las nueve de la noche para cenar prácticamente todos los días. Nos veíamos poco y, cuando nos veíamos, él disfrutaba", inició.

Lionel y Jorge Messi.

Fuente: @jorge.sole/Instagram/ y La Nación.

Y agregó: "No me cagaba a pedos nunca. Yo lo disfrutaba muchísimo a él porque lo extrañaba y esperaba que llegue para poder abrazarlo y estar con él".

El recuerdo de Lionel Messi de cuando fue a probarse al Barcelona con Jorge Messi

El proceso de adaptación a un nuevo país no fue sencillo para Lionel Messi, quien en su momento reconoció que tanto él como su padre debieron realizar un esfuerzo importante: "Vivimos muchas cosas feas. Por ahí yo me enceraba a llorar solo en la pieza, o él lo mismo sin que lo viera. Hacíamos que estábamos bien los dos, pero estábamos mal", acotó hace siete años.

