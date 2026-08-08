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El País Ovación Fútbol

"Esperaba que llegue para poder abrazarlo": así describía Lionel Messi el vínculo con Jorge Messi

El capitán de la selección argentina elogió en varias ocasiones a su padre, quien tuvo un rol clave desde que el 10 estaba en las juveniles de Newell's hasta que se convirtió en leyenda del Barcelona.

El País
El País
08/08/2026, 10:58
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Lionel Messi junto con Jorge Messi, su padre.
Lionel Messi junto con Jorge Messi, su padre.
Foto: LLUIS GENE/AFP fotos.

Falleció Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi, quien tuvo un rol preponderante en la carrera del actual capitán de la selección argentina. Cuando el 10 jugaba en las juveniles de Newell's y precisaba realizar un tratamiento a raíz del déficit en la hormona del crecimiento, Jorge encabezó las negociaciones con Barcelona de España, que le garantizó el acceso médico que necesitaba.

Después viajó con él rumbo a Europa para acompañarlo durante la prueba que realizó en el equipo culé, y fue testigo del primer contrato que firmó su hijo en una servilleta.

Murió Jorge Messi, padre y representante histórico de Lionel Messi

El propio Lionel Messi habló en reiteradas ocasiones acerca del vínculo especial que tenía con Jorge. En una entrevista concedida a TyCSports durante 2019, recordó las épocas en las que su padre debía trabajar todo el día en la ferretería: "Mi viejo se levantaba a las cuatro de la mañana y volvía a las nueve de la noche para cenar prácticamente todos los días. Nos veíamos poco y, cuando nos veíamos, él disfrutaba", inició.

Jorge y Lionel Messi
Lionel y Jorge Messi.
Fuente: @jorge.sole/Instagram/ y La Nación.

Y agregó: "No me cagaba a pedos nunca. Yo lo disfrutaba muchísimo a él porque lo extrañaba y esperaba que llegue para poder abrazarlo y estar con él".

El recuerdo de Lionel Messi de cuando fue a probarse al Barcelona con Jorge Messi

El proceso de adaptación a un nuevo país no fue sencillo para Lionel Messi, quien en su momento reconoció que tanto él como su padre debieron realizar un esfuerzo importante: "Vivimos muchas cosas feas. Por ahí yo me enceraba a llorar solo en la pieza, o él lo mismo sin que lo viera. Hacíamos que estábamos bien los dos, pero estábamos mal", acotó hace siete años.

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