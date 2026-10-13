Welcome, uno de los clubes más ganadores del básquetbol uruguayo festeja a lo grande su centenario

Welcome, gigante del básquetbol uruguayo, que tuvo su auge a fines de los 90' celebra en esta jornada su centenario. Casa de varios de los mejores basquetbolistas de la historia del país congregó centenas de personas en su sede para iniciar los festejos que perdurarán hasta el sábado.

El rojo predominó sobre la media noche, bengalas, banderas, una batería de fuegos artificiales y sobre todo su gente, dieron color a una fecha muy especial para el hincha welcomense. Sus nueve Federales exhibidos en el Estadio Óscar Magurno estiran la jornada de festejo que seguirá hasta un evento especial organizado por la directiva del club de la calle Emilio Frugoni. Este sábado habrá en el Hotel del Prado una celebración para los hinchas, formal y a un costo de 100 dólares, donde la directiva organiza una cena y fiesta con sorpresas para los welcomenses.

Pero el 13 de octubre será recordado más allá del ruido que la gente puso en Parque Rodó, por ser el centenario de un equipo que marcó una época dorada a fines de los 90', con un equipo invencible que hasta supo ser protagonista en el continente. Óscar Moglia, Luis Pierri, Marcelo Capalbo, Diego Losad, Gonzalo Caneiro, Gustavo Szczygielski, Bicho Silveira, Nicolás Mazzarino y Pedro Xavier destacaron de un equipo plagado de figuras que ostenta el récord de ser el último tetracampeón de Uruguay entre 1997 y 2000.

Dueño de nueve federales y casa de varios de los mejores jugadores del básquetbol uruguayo, como Fefo Ruiz, Óscar Moglia, Tato López y el único Charrúa que supo llegar a la NBA, Esteban Batista.

Y por más que hoy le toque esperar por jugar la Liga de Ascenso al perder la categoría, es un equipo que siempre tiene historia para escribir, a pesar de estar alejado de los presupuestos monstruosos de los protagonistas de la Liga Uruguaya de Básquetbol. Desde volver a primera ante un poderosísimo equipo de Olimpia en una temporada sorprendente, a los 55 puntos de Brandon Beavers, que conserva con la camiseta welcomense el registro más alto de puntos en la historia de la competición.

¡Salud Welcome! Y pronto retorno a la LUB, donde merece estar.