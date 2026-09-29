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El País Ovación Basquetbol

Vozinha presentó la última ficha de Larrañaga para la LUB: la conexión que atrajo a una de las figuras del Mundial

El arquero de 40 años que en la actualidad ataja en Colo Colo de Chile anunció la quinta alta mayor del equipo Milrayitas para la temporada 2026-27 y envió un "gran abrazo para todos".

El País
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29/09/2026, 14:27
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Vozinha, jugador de Cabo Verde y Colo Colo, presentó al último jugador de Larrañaga para la Liga Uruguaya de Básquetbol.
Vozinha, jugador de Cabo Verde y Colo Colo, presentó al último jugador de Larrañaga para la Liga Uruguaya de Básquetbol.
Foto: @LarranagaCS

El arquero Vozinha fue una de las grandes figuras que tuvo la selección de Cabo Verde en el Mundial 2026: con grandes atajadas en el 0-0 ante España y siendo importante en el 2-2 frente a la selección de Uruguay. Ya con 40 años relanzó su carrera y firmó con un grande del fútbol sudamericano: Colo Colo.

El lector se preguntará qué punto en común pueden tener este futbolista con Larrañaga. Es simple. Victor Andrade, la última ficha que el club anunció de cara a la Liga Uruguaya de Básquetbol 2026-27, también es caboverdiano, defendió a su selección y ya es conocido en el ambiente uruguayo tras defender la camiseta de Cordón.

Por esta razón es que el club que dirige Guzmán Álvarez compartió un audiovisual en el que aparece Vozinha presentando a su compatriota a través de un video de WhatsApp. "Queda un jugador por presentar, es la última, la tenemos que romper", comentan para que luego aparezca el arquero diciendo: "Bienvenido Victor, grande abrazo para todos".

Andrade comenzó jugando al básquetbol en el colegio por diversión, encontró en el deporte que él define como “su vida”, la oportunidad de salir de su país, para ser el único de su familia que se dedica a a esta actividad, y de esta manera poder ayudar a su madre y sus cuatro hermanos, que aún residen en Santo Antao, una de las 10 islas que componen a su amado Cabo Verde. Sin hablar español llegó a Argentina con 16 años, terminó el colegio en su club, recaló en el albiceleste y disfruta de la Costa de Oro, donde espera el nacimiento de su primer hijo.

El plantel de Larrañaga

Victor Andrade, caboverdiano de Cordón.
Victor Andrade, caboverdiano de Cordón.
Foto: Ignacio Sánchez.

Con su llegada el equipo quedará conformado así:
Fichas mayores: Gustavo Barrera, Nicolás Bessio, Joaquín Osimani, Fernando Verrone, Mauricio Arregui
Innominadas:  Carlos Buemo, Darry Moore, Victor Andrade
Sub 23:  Martín Rodríguez, Guillermo Jones, Felipe Suárez.

La temporada 2026-27 de la Liga Uruguaya de Básquetbol comenzará el 12 de octubre, mientras que las finales iniciarán el 12 de mayo. El campeonato llevará el nombre de Milton Scarón, medallista olímpico con la selección de Uruguay en Melbourne 1956, recientemente fallecido, mientras que el trofeo portará el nombre de Raúl Ebers Mera que estuvo presente para descubrir la nueva copa.

El fixture completo de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2026-27

La presentación de la Liga Uruguaya de Básquetbol en el Antel Arena.
La presentación de la Liga Uruguaya de Básquetbol en el Antel Arena.
Foto: Ignacio Sánchez.

  1. Fecha 1

    Larrañaga vs. Unión Atlética
    Nacional vs. Aguada
    Malvín vs. Atenas
    Defensor Sporting vs. Goes
    Urunday Universitario vs. Peñarol
    Biguá vs. Hebraica Macabi

    Fecha 2

    Biguá vs. Larrañaga
    Hebraica Macabi vs. Urunday Universitario
    Peñarol vs. Defensor Sporting
    Goes vs. Malvín
    Atenas vs. Nacional
    Aguada vs. Unión Atlética

    Fecha 3

    Larrañaga vs. Aguada
    Unión Atlética vs. Atenas
    Nacional vs. Goes
    Malvín vs. Peñarol
    Defensor Sporting vs. Hebraica Macabi
    Urunday Universitario vs. Biguá

    Fecha 4

    Urunday Universitario vs. Larrañaga
    Biguá vs. Defensor Sporting
    Hebraica Macabi vs. Malvín
    Peñarol vs. Nacional
    Goes vs. Unión Atlética
    Atenas vs. Aguada

    Fecha 5

    Larrañaga vs. Atenas
    Aguada vs. Goes
    Unión Atlética vs. Peñarol
    Nacional vs. Hebraica Macabi
    Malvín vs. Biguá
    Defensor Sporting vs. Urunday Universitario

    Fecha 6

    Defensor Sporting vs. Larrañaga
    Urunday Universitario vs. Malvín
    Biguá vs. Nacional
    Hebraica Macabi vs. Unión Atlética
    Peñarol vs. Aguada
    Goes vs. Atenas

    Fecha 7

    Larrañaga vs. Goes
    Atenas vs. Peñarol
    Aguada vs. Hebraica Macabi
    Unión Atlética vs. Biguá
    Nacional vs. Urunday Universitario
    Malvín vs. Defensor Sporting

    Fecha 8

    Malvín vs. Larrañaga
    Defensor Sporting vs. Nacional
    Urunday Universitario vs. Unión Atlética
    Biguá vs. Aguada
    Hebraica Macabi vs. Atenas
    Peñarol vs. Goes

    Fecha 9

    Larrañaga vs. Peñarol
    Goes vs. Hebraica Macabi
    Atenas vs. Biguá
    Aguada vs. Urunday Universitario
    Unión Atlética vs. Defensor Sporting
    Nacional vs. Malvín

    Fecha 10

    Nacional vs. Larrañaga
    Malvín vs. Unión Atlética
    Defensor Sporting vs. Aguada
    Urunday Universitario vs. Atenas
    Biguá vs. Goes
    Hebraica Macabi vs. Peñarol

    Fecha 11

    Larrañaga vs. Hebraica Macabi
    Peñarol vs. Biguá
    Goes vs. Urunday Universitario
    Atenas vs. Defensor Sporting
    Unión Atlética vs. Nacional
    Aguada vs. Malvín

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