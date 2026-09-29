Vozinha presentó la última ficha de Larrañaga para la LUB: la conexión que atrajo a una de las figuras del Mundial

El arquero Vozinha fue una de las grandes figuras que tuvo la selección de Cabo Verde en el Mundial 2026 : con grandes atajadas en el 0-0 ante España y siendo importante en el 2-2 frente a la selección de Uruguay. Ya con 40 años relanzó su carrera y firmó con un grande del fútbol sudamericano: Colo Colo.

El lector se preguntará qué punto en común pueden tener este futbolista con Larrañaga. Es simple. Victor Andrade, la última ficha que el club anunció de cara a la Liga Uruguaya de Básquetbol 2026-27, también es caboverdiano, defendió a su selección y ya es conocido en el ambiente uruguayo tras defender la camiseta de Cordón.

Por esta razón es que el club que dirige Guzmán Álvarez compartió un audiovisual en el que aparece Vozinha presentando a su compatriota a través de un video de WhatsApp. "Queda un jugador por presentar, es la última, la tenemos que romper", comentan para que luego aparezca el arquero diciendo: "Bienvenido Victor, grande abrazo para todos".

¿Quién más lo iba a presentar? 🤩🇨🇻 pic.twitter.com/0PKs7SO2pp — Club Social Larrañaga (@LarranagaCS) September 28, 2026

Andrade comenzó jugando al básquetbol en el colegio por diversión, encontró en el deporte que él define como “su vida”, la oportunidad de salir de su país, para ser el único de su familia que se dedica a a esta actividad, y de esta manera poder ayudar a su madre y sus cuatro hermanos, que aún residen en Santo Antao, una de las 10 islas que componen a su amado Cabo Verde. Sin hablar español llegó a Argentina con 16 años, terminó el colegio en su club, recaló en el albiceleste y disfruta de la Costa de Oro, donde espera el nacimiento de su primer hijo.

El plantel de Larrañaga

Victor Andrade, caboverdiano de Cordón. Foto: Ignacio Sánchez.

Con su llegada el equipo quedará conformado así:

Fichas mayores: Gustavo Barrera, Nicolás Bessio, Joaquín Osimani, Fernando Verrone, Mauricio Arregui

Innominadas: Carlos Buemo, Darry Moore, Victor Andrade

Sub 23: Martín Rodríguez, Guillermo Jones, Felipe Suárez.

La temporada 2026-27 de la Liga Uruguaya de Básquetbol comenzará el 12 de octubre, mientras que las finales iniciarán el 12 de mayo. El campeonato llevará el nombre de Milton Scarón, medallista olímpico con la selección de Uruguay en Melbourne 1956, recientemente fallecido, mientras que el trofeo portará el nombre de Raúl Ebers Mera que estuvo presente para descubrir la nueva copa.

El fixture completo de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2026-27

La presentación de la Liga Uruguaya de Básquetbol en el Antel Arena. Foto: Ignacio Sánchez.