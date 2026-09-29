Vozinha presentó la última ficha de Larrañaga para la LUB: la conexión que atrajo a una de las figuras del Mundial
El arquero de 40 años que en la actualidad ataja en Colo Colo de Chile anunció la quinta alta mayor del equipo Milrayitas para la temporada 2026-27 y envió un "gran abrazo para todos".
El arquero Vozinha fue una de las grandes figuras que tuvo la selección de Cabo Verde en el Mundial 2026: con grandes atajadas en el 0-0 ante España y siendo importante en el 2-2 frente a la selección de Uruguay. Ya con 40 años relanzó su carrera y firmó con un grande del fútbol sudamericano: Colo Colo.
El lector se preguntará qué punto en común pueden tener este futbolista con Larrañaga. Es simple. Victor Andrade, la última ficha que el club anunció de cara a la Liga Uruguaya de Básquetbol 2026-27, también es caboverdiano, defendió a su selección y ya es conocido en el ambiente uruguayo tras defender la camiseta de Cordón.
Por esta razón es que el club que dirige Guzmán Álvarez compartió un audiovisual en el que aparece Vozinha presentando a su compatriota a través de un video de WhatsApp. "Queda un jugador por presentar, es la última, la tenemos que romper", comentan para que luego aparezca el arquero diciendo: "Bienvenido Victor, grande abrazo para todos".
¿Quién más lo iba a presentar? 🤩🇨🇻 pic.twitter.com/0PKs7SO2pp— Club Social Larrañaga (@LarranagaCS) September 28, 2026
Andrade comenzó jugando al básquetbol en el colegio por diversión, encontró en el deporte que él define como “su vida”, la oportunidad de salir de su país, para ser el único de su familia que se dedica a a esta actividad, y de esta manera poder ayudar a su madre y sus cuatro hermanos, que aún residen en Santo Antao, una de las 10 islas que componen a su amado Cabo Verde. Sin hablar español llegó a Argentina con 16 años, terminó el colegio en su club, recaló en el albiceleste y disfruta de la Costa de Oro, donde espera el nacimiento de su primer hijo.
El plantel de Larrañaga
Con su llegada el equipo quedará conformado así:
Fichas mayores: Gustavo Barrera, Nicolás Bessio, Joaquín Osimani, Fernando Verrone, Mauricio Arregui
Innominadas: Carlos Buemo, Darry Moore, Victor Andrade
Sub 23: Martín Rodríguez, Guillermo Jones, Felipe Suárez.
La temporada 2026-27 de la Liga Uruguaya de Básquetbol comenzará el 12 de octubre, mientras que las finales iniciarán el 12 de mayo. El campeonato llevará el nombre de Milton Scarón, medallista olímpico con la selección de Uruguay en Melbourne 1956, recientemente fallecido, mientras que el trofeo portará el nombre de Raúl Ebers Mera que estuvo presente para descubrir la nueva copa.
El fixture completo de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2026-27
Fecha 1
Larrañaga vs. Unión Atlética
Nacional vs. Aguada
Malvín vs. Atenas
Defensor Sporting vs. Goes
Urunday Universitario vs. Peñarol
Biguá vs. Hebraica Macabi
Fecha 2
Biguá vs. Larrañaga
Hebraica Macabi vs. Urunday Universitario
Peñarol vs. Defensor Sporting
Goes vs. Malvín
Atenas vs. Nacional
Aguada vs. Unión Atlética
Fecha 3
Larrañaga vs. Aguada
Unión Atlética vs. Atenas
Nacional vs. Goes
Malvín vs. Peñarol
Defensor Sporting vs. Hebraica Macabi
Urunday Universitario vs. Biguá
Fecha 4
Urunday Universitario vs. Larrañaga
Biguá vs. Defensor Sporting
Hebraica Macabi vs. Malvín
Peñarol vs. Nacional
Goes vs. Unión Atlética
Atenas vs. Aguada
Fecha 5
Larrañaga vs. Atenas
Aguada vs. Goes
Unión Atlética vs. Peñarol
Nacional vs. Hebraica Macabi
Malvín vs. Biguá
Defensor Sporting vs. Urunday Universitario
Fecha 6
Defensor Sporting vs. Larrañaga
Urunday Universitario vs. Malvín
Biguá vs. Nacional
Hebraica Macabi vs. Unión Atlética
Peñarol vs. Aguada
Goes vs. Atenas
Fecha 7
Larrañaga vs. Goes
Atenas vs. Peñarol
Aguada vs. Hebraica Macabi
Unión Atlética vs. Biguá
Nacional vs. Urunday Universitario
Malvín vs. Defensor Sporting
Fecha 8
Malvín vs. Larrañaga
Defensor Sporting vs. Nacional
Urunday Universitario vs. Unión Atlética
Biguá vs. Aguada
Hebraica Macabi vs. Atenas
Peñarol vs. Goes
Fecha 9
Larrañaga vs. Peñarol
Goes vs. Hebraica Macabi
Atenas vs. Biguá
Aguada vs. Urunday Universitario
Unión Atlética vs. Defensor Sporting
Nacional vs. Malvín
Fecha 10
Nacional vs. Larrañaga
Malvín vs. Unión Atlética
Defensor Sporting vs. Aguada
Urunday Universitario vs. Atenas
Biguá vs. Goes
Hebraica Macabi vs. Peñarol
Fecha 11
Larrañaga vs. Hebraica Macabi
Peñarol vs. Biguá
Goes vs. Urunday Universitario
Atenas vs. Defensor Sporting
Unión Atlética vs. Nacional
Aguada vs. Malvín
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