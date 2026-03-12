Peñarol vs. Defensor Sporting y Malvín vs. Macabi abren la segunda fecha de la Liguilla: hora y dónde ver

La Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol juega puntos importantes en la búsqueda por las posiciones de privilegio que dan ventaja de localía en playoffs. Malvín tendrá su estreno en esta fase, tras haber postergado su encuentro ante Nacional, por la participación tricolor en la Basketball Champions League Americas. Recibirá en el Juan Francisco Canil a Hebraica Macabi, que busca afianzarse en el segundo lugar. El arbitraje estará a cargo de Julio Dutra, Gastón Rodríguez y Mauricio Correa. En el juego de fondo, Peñarol que viene de caer, recibirá a Defensor Sporting, que intentará arrimarse a los puestos de vanguardia. Impartirán justicia Diego Ortiz, Martín Rial y Alejandra Godoy.

El azul de la Playa obtuvo su clasificación a esta instancia en el clásico frente a Unión Atlética, el último partido que jugó, que fue previo al parate por las Clasificatorias de selecciones. En frente tendrá a un Macabeo que viene de dos triunfos en fila, al derrotar al Fusionado de visitante, y previamente a Goes, en el Estadio Plaza de las Misiones.

Por su parte, el Carbonero cortó una racha de cuatro éxitos al hilo, al caer por segunda vez en la temporada ante Aguada, el único equipo que lo derrotó por duplicado en el torneo. Para encontrar la última derrota aurinegra en cancha, sin ser ante el rojiverde, hay que viajar hasta el 11 de noviembre de 2025, cuando cayó ante Goes. Defensor Sporting también vio como una racha positiva se le truncó. Había cosechado solo triunfos desde la llegada de Victor Rudd al equipo, que le valieron para meterse a la Liguilla, pero en su primer partido postparate, no pudo ante Macabi.

Hora y dónde ver la fecha 2 de la Liguilla

El partido entre Peñarol y Defensor Sporting, que se jugará a las 21:15 horas, irá a través de la señal de VTV Plus, canal que se encuentra en la grilla de la red de cables del interior, Montecable para Montevideo, y por Antel TV, gratis para usuarios conectados a redes de Internet, de la empresa de telecomunicaciones uruguaya.

Además, tanto dicho partido, como el de Malvín y Hebraica Macabi, que comienza a la hora 20:15, serán transmitidos por Básquet Pass, la plataforma de streaming que emite todos los encuentros del torneo.

La importancia de la Liguilla

Si bien los seis equipos clasificados a esta fase del campeonato, tienen garantizado su lugar a playoffs, las ventajas de localías se ponen en juego. Los cuatro mejores, tendrán un partido más en su escenario, en las series al mejor de cinco, mientras que los dos mejores, tendrán garantizado también ese plus, en caso de avanzar a las semifinales. Por su parte, las finales se resolverán en el Antel Arena, sin ventaja.