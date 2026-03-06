Nacional abre su serie de cuartos de final de la BCLA ante Paisas, en Medellín: hora y dónde ver

Nacional continúa su sueño continental, al visitar a Paisas de Colombia, en Medellín, por los cuartos de final de la Basketball Champions League Americas. El equipo de Álvaro Ponce abrirá la serie al mejor de tres, intentando estirar además la mayor racha invicta de un equipo uruguayo a nivel continental, con 12 éxitos en fila. Omar Bermúdez de México, Johnny Batista de Puerto Rico, y Roberto Fernández de Costa Rica, impartirán justicia.

El tricolor viene de conseguir el pasaje en su grupo de forma invicta, donde destacan tres triunfos al vigente campeón de la competición, Flamengo. Por su parte, los Cafeteros también superaron sin dificultades su grupo, pero venciendo solo a su compatriota, Caimanes del Llano, en las tres ocasiones, pero le costó competir ante Astros de Jalisco de México, que cerró el grupo con un pleno de triunfos.

Hora y dónde ver Paisas vs. Nacional

El juego 1 de la serie de cuartos de final será transmitido a través de DSports y DGO, a las 21:40 horas. Además, para fuera de Latinoamérica, FIBA lo transmite gratis, por su canala de YouTube.

Ambos llegan reforzados

Nacional tendrá a Erik Thomas como alta, ex Urunday Universitario, con pasado en selecciones formativas de Argentina, donde nació, pese a ser hijo de un exbasquetbolista estadounidense.

Por su parte el equipo colombiano para esta fase fue por tres refuerzos. En la base, Romario Roque, colombiano de selección, que supo jugar la Liga Uruguaya de Básquetbol en Trouville. Además, sumó a un ex NBA, Josh Reaves. El escolta jugó seis partidos en Orlando Magic en la temporada 2019-20, y se encontraba jugando en la G-League. Además, fue parte de la selección de Bolivia. Por último, Kevin Mickle, alero con un larga trayectoria en la LEB Plata de España, y además jugó en Puerto Rico, Suiza, Jordania y Arabia Saudita.

Cómo sigue la BCLA

El segundo partido irá el sábado 14 en Paysandú. En caso de no romperse la paridad, habrá un tercer juego también en la Heroica, en domingo 15.

Cómo se juegan los cuartos de final

Si Nacional avanza enfrentará en semifinales al vencedor de Minas Tenis y Franca de Brasil. Del otro lado del cuadro, Flamengo juega frente a Astros de Jalisco, mientras que Instituto se mide ante Boca Juniors, reeditando la última final de la liga de Argentina.

Así es el Final 4

De avanzar, el Bolso jugará el Final 4. Este se jugará en una sede, donde será local uno de los cuatro equipos involucrados. Las semifinales se jugarán a un partido, al igual que la final y el partido por el tercer puesto. El ganador, además de ser coronado con el trofeo, obtendrá la clasificación a la Copa Intercontinental 2026.