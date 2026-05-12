La Liga Uruguaya de Básquetbol pone en juego sus últimos dos boletos a las semifinales: hora y dónde ver

La Liga Uruguaya de Básquetbol busca a sus últimos dos semifinalistas, que pueden confirmarse en la noche del martes, donde los equipos visitantes intentarán cerrar las series que lideran 2-0. En el Juan Francisco Canil, Malvín recibirá a Defensor Sporting, tras ser vapuleado en el Óscar Magurno, mientras que en el Estadio Romeo Schinca, Hebraica Macabi enfrentará a Aguada que viene de elevar su rendimiento en el juego 2 de la serie.

El Playero viene de mostrar una imagen preocupante en el segundo punto, fue maniatado ofensivamente, sobre todo su principal generador, Joshua Webster, y no tuvo otro jugador que lo rescatara. En cambio, como local había mostrado varios pasajes de dominio, sin embargo se le terminó escapando en el final por un abismal Victor Rudd. Por su parte, Gonzalo Brea parece haber dado en la tecla con la rotación de su plantel, con varios puntos altos que le permiten llegar más entero desde lo físico. El partido tendrá el arbitraje de Diego Ortiz, Valentina Dorrego y Martín Rial.

El Macabeo pareció perder el rumbo de la otra serie en su última presentación. Fue un equipo que se vio forzado a un tiro exterior que no lo encontró en toda la noche y no pudo hacerse fuerte en la toma del rebote ofensivo. Aguada viene de mostrar un rendimiento ascendente en cuanto a lo defensivo y también tuvo una mejoría de su tripleta extranjera, sobre todo de Luis Santos, que supo ser dominante.

Hora y dónde ver Malvín vs. Defensor Sporting y Hebraica Macabi vs. Aguada

El encuentro entre Playeros y Fusionados se jugará a partir de las 19:15 horas, mientras que el Macabeo enfrentará al Aguateri a las 21:45. El partido de primera hora lo pasará VTV Plus y el de segunda, VTV. Ambos canales se encuentran en la grilla de emisión de la red de cables del interior, Montecable para Montevideo y en Antel TV se transmite gratis, para los usuarios con un plan de Internet mayor a $1650. Para ver el contenido, además se debe asociar la cuenta con MiAntel y activar Antel TV Premium. Para verlo desde el exterior, está la opción de Antel TV Internacional, a un costo de 9,99 dólares al mes, que incluye también el fútbol uruguayo. También se emite a través de Básquet Pass, la plataforma de streaming que emite todos los partidos del torneo.

Cómo siguen los playoffs

En caso de que se liquiden ambas series, Peñarol comenzará frente a Defensor Sporting el viernes, mientras que Nacional y Aguada jugarán el sábado.

En caso de que alguna de cuartos se vaya a un cuarto punto, se jugará el viernes. Si una de las series se estira y las otras no, la semifinal que pueda comenzar lo hará en los días previamente estipulados.