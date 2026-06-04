La Liga de Ascenso se pone en marcha con tres partidos y varios candidatos a escena: hora y dónde ver

La Liga de Ascenso dará su salto inicial con la disputa de tres partidos, donde varios de los candidatos salen a escena. Los focos se los roba un partidazo entre Verdirrojo y Trouville, donde los cerrenses estrenarán su remodelado escenario frente al favorito al título. Olimpia tendrá que recibir a Urupan en otro lindo encuentro, mientras que Stockolmo jugará en su escenario frente a Lagomar.

En la calle Prusia se estrena el equipo de Mauro Nava, que viene de quedar a las puertas del ascenso y que repite una base grande de jugadores en busca de lograr el objetivo de retornar a la Liga Uruguaya de Básquetbol, dejando atrás esa época donde el Verdi era un candidato a pelear por el descenso. Por su participación en las finales, el cerrense tendrá la sensible baja de Joaquín Rodríguez. El principal candidato, Trouville, no tendrá una visita sencilla, pero armó un plantel cargado de estrellas en busca de una rápida vuelta al círculo de privilegio. Jugadores que han brillado en primera como Diego García y Martín Trelles lideran al equipo junto a Pablo Gómez —que viene de ser semifinalista con Nacional— y Andriy Grystak —que viene de subir con Atenas—.

Tras ser la gran decepción de las últimas LDA, Olimpia se renovó, con Abel Agarbado como corazón de la casa y un equipo que apela a un perímetro intenso y jugadores probados. Luego de una enorme LUB, Agustín Méndez volverá a las Alas Rojas, que tendrá a otro jugador que terminó entre los cuatro mejores del torneo, Mateo Mac Mullen. En el juego interno tendrá a otros dos internos probados en el torneo, Ezequiel Bell y Lucio Castellani. En frente tendrá a un Urupan que retorna al torneo de ascenso. El pandense apostó a un equipo joven con dos extranjeros de Liga, Rick Jackson y Anthony Hilliard.

Stockolmo comenzará en su gimnasio la Liga de Ascenso. El de El Prado cambió la estrategia respecto a los últimos torneos, donde había apostado por jóvenes con poco nombre, pero que le dieron buenos resultados. Juan Viana y Andrés Aristimuño son los nombres más resonantes del equipo. La "S" tendrá la visita de Lagomar que tendrá a Fernando Martínez en la dirección técnica. El Enano apeló a un plantel de corta edad, con jugadores de la casa e innominadas que tratarán de darle el salto de calidad.

Hora y dónde ver la primera fecha de la Liga de Ascenso

Los tres partidos comenzarán a las 20:15 horas. El juego entre Verdirrojo y Trouville lo pasará VTV Plus, canal que se encuentran en la grilla de emisión de la red de cables del interior, Montecable para Montevideo y en Antel TV se transmite gratis, para los usuarios con un plan de Internet mayor a $1650. Para ver el contenido, además se debe asociar la cuenta con MiAntel y activar Antel TV Premium. Para sintonizarlo desde el exterior, está la opción de Antel TV Internacional, a un costo de 9,99 dólares al mes, que incluye también el fútbol uruguayo. Este encuentro, junto a los otros dos partidos se emiten a través de Básquet Pass, la plataforma de streaming que pasa todos los partidos del torneo.