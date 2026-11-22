A través de un sentido mensaje difundido en la cuenta personal de Marcelo Capalbo, su familia agradeció las muestras de afecto recibidas tras el grave accidente doméstico que sufrió el entrenador de las selecciones formativas de Uruguay y campeón sudamericano con la Celeste.

La publicación, firmada por Ingrid, Martín, Lucas y Ari, comienza dirigida a sus "queridos amigos" y destaca el impacto del respaldo popular en este momento. "En nombre de la familia, queremos agradecerles de corazón el impresionante cariño que Marce y nosotros hemos recibido", expresaron, antes de añadir: "Nos encantaría poder abrazarlos a todos. Cada uno de los mensajes que nos han enviado significan muchísimo y, sin duda, son un apoyo enorme para él".

El mensaje de la familia de Marcelo Capalbo en medio de su recuperación.

En el texto, el entorno del DT también explicó que, pese a la dificultad para contestar de manera individual, buscan acercarle el cariño de la gente: "Es muy difícil poder responderles a todos, pero queremos que sepan que, de a poquito, le vamos leyendo cada uno de sus mensajes". Asimismo, llevaron tranquilidad sobre su evolución clínica: "Marce todavía necesita descansar, pero nos alegra contarles que viene recuperándose muy bien".

El mensaje llegó mientras Capalbo continúa con su recuperación en sala, luego de haber dejado el CTI el jueves por la mañana. El entrenador había ingresado a cuidados intensivos el domingo tras sufrir una caída de unos cuatro metros desde una escalera ubicada para subir al techo de su casa.

El impacto sobre el césped le provocó fracturas en las cervicales, lesión por la que debió ser intervenido quirúrgicamente. Posteriormente, requirió una segunda cirugía para liberarle la médula, además de recibir tratamiento en su muñeca, zona en la que amortiguó gran parte del peso de la caída y donde sufrió múltiples fracturas.

Luego de dejar atrás un escenario delicado, la evolución médica genera optimismo, incluso con expectativas favorables de que Capalbo recupere totalmente la movilidad. Mientras tanto, su familia cerró la carta reiterando su gratitud con un "muchísimas gracias a todos, de corazón", en medio de una ola de mensajes de apoyo que se multiplican en redes.

Marcelo Capalbo, una figura histórica del básquetbol uruguayo

Nacido el 23 de setiembre de 1970, Marcelo Capalbo es uno de los bases más destacados que tuvo el básquetbol uruguayo. Su velocidad, capacidad de conducción y estilo de juego lo convirtieron en una referencia de su posición durante las décadas de 1990 y 2000.

A lo largo de su carrera defendió las camisetas de Malvín, Hebraica Macabi, Aguada, Welcome, Defensor Sporting y Olimpia, entre otros equipos. También tuvo experiencias internacionales en Argentina, Chile, España, Italia y Grecia.

Con la selección uruguaya protagonizó algunos de los momentos más importantes de su carrera. Fue campeón sudamericano en Montevideo 1995 y Maracaibo 1997, dos títulos que lo consolidaron como una de las figuras del básquetbol nacional de aquella época.

Después de una extensa trayectoria como jugador, decidió retirarse a los 37 años, condicionado por las lesiones que había sufrido durante su carrera.

Sin embargo, continuó vinculado al deporte desde otro lugar. Se formó como entrenador y trabajó en diferentes proyectos de desarrollo de jugadores, incluyendo las selecciones juveniles de Uruguay, donde también desempeñó funciones de coordinación.

En una entrevista concedida a El País en diciembre de 2024, Capalbo recordó lo difícil que había sido abandonar la actividad profesional y explicó que encontró en la enseñanza una nueva forma de mantenerse cerca del deporte que marcó su vida.

Ahora, el exbasquetbolista atraviesa un nuevo proceso de recuperación, acompañado por su familia y por las muestras de afecto de un ambiente deportivo en el que dejó una huella importante.