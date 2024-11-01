Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
TapaPaulaCasaOctubre73.jpg
Foto de tapa: Capilla Bruder Klaus.<br/>Fotografía: Seier+seier.

Noticias de Revista Paula Casa Primavera 2026 en El País Uruguay


Edición: #73

Título: Habitar el arte

Foto de tapa: Capilla Bruder Klaus.

Fotografía: Seier+seier.

ZUMTHOR EN CINE • TRESIGALLO EN FERRARA • BURLE MARX EN SUIZA • ARTEMEST EN VENECIA • FRIDA EN EL MALBA • LUCAS MUSEUM EN L.A.

Ver edición impresa