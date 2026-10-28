Mercado de Ideas: Primavera 2026

Sueño liviano

Un clásico del tiempo lindo es la hamaca paraguaya. Esta se encuentra en Sodimac, puede colgarse de postes o árboles y tiene una confección resitente en algodón y poliéster. sodimac.com.uy

Toque de luz

Esta luminaria colgante de Via Sono está fabricada en terrazzo y fue diseñada

para aportar un toque elegante y funcional a cualquier espacio. Viene en color blanco o negro y está disponible en modo preventa. Rambla República de

México 6363. viasono.com.uy

Amada sombra

En JYSK hay una amplia variedad de sombrillas y gazebos que vale la pena

conocer. Entre sus opciones, está la que elegimos, con un dosel de poliéster resistente al agua y protegido contra los rayos UV, con ventilación y poste de madera maciza.

Interbalnearia esq. Camino de los Horneros, Canelones. jysk.uy

Fuego de mesa

Si de calidez se trata, MasInfinito Casa tiene estos fogoneros exteriores en

diferentes tamaños y colores. Este farol de fuego de diseño holandés es

portátil, ideal para decorar, funciona mediante un cartucho universal de gas, y lo bueno es que no produce humo ni cenizas. Costa Rica 1667. masinfinitocasa.com

Orden & utilidad

Balcony ofrece esta hielera multiuso, recubierta en cuerda náutica. Perfecta

para mantener las bebidas frías en los días de calor, tiene una altura de 43 centímetros, por tanto puede oficiar de mesa a la vez. Potosí 1666. balcony.uy

Detalle floral

Este almohadón es ese algo más, ideal para sumarle color y onda al espacio. Está forrado en peluche de poliéster y su diámetro mide 40 centímetros. Se consigue en Casa Samic. General Flores 2301. samic.com.uy

Arte verde

Con 70 centímetros de altura, los Boj topiados de Lavender son un clásico atemporal. Su follaje denso permite crear formas prolijas, ideales para dar estructura y elegancia a entradas, canteros o macetas. Es una planta resistente y fácil de mantener. Divina Comedia 2014. lavender.com.uy

Estilo & Relax

Parte del disfrute de esta temporada radica en el descanso al aire libre. Esta silla de Zara Home con estructura metálica, asiento confeccionado en algodón y posabrazos elaborados en madera de mango, es todo lo que está bien. zarahome.com

Aliadas de mano

La primavera invita a apasionarse por la jardinería y Arredo lo sabe. Allí, se consigue este set de herramientas fabricado en aleación de aluminio, que combina mangos ergonómicos, durabilidad y un diseño único. Aquiles Lanza 1261. arredo.com.uy