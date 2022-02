Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Evo, Lacalle, Voto a voto, Sugo y el Club de la pelea

¡Buenos días! Aquí estamos arrancando otra semana, ya en la recta final de la campaña electoral, y de un año que nos está consumiendo toda la energía profesional y humana. Ya falta menos, vamos que llegamos. Por lo pronto, siendo las 7 am, aquí le hacemos llegar las 7 noticias recomendadas para arrancar la semana informados. Una semana donde en la redacción de El País miramos con orgullo la pantalla que dice que superamos las 16 mil suscripciones digitales. Y donde vemos que pese a las versiones de que la gente estaría podrida de los temas electorales, estos son los que más mueven la aguja del lector comprometido con la información de calidad. Así que intentaremos seguir produciéndola. Empecemos...

EL derrumbe de Evo Morales

Una representante de la oligarquía boliviana, haciéndole los mandados al imperialismo

Usted dirá, "este tipo se enloqueció. Una newsletter de noticias uruguayas, y arranca con lo de Bolivia". No, no enloquecimos (tanto). Pero es que la renuncia de Evo Morales es una noticia que impactará muy fuertemente en toda la región. ¿Por qué? Porque su salida deja a los remanentes del bloque de izquierda que supo ser hegemónico en América Latina, sin uno de sus baluartes, y postales de éxito. El caudillo indígena que logró hacer crecer la economía mientras mantenía en alto el estandarte socialista. Y su caída en medio de una escándalo por fraude electoral, y enfrentado con sus propias bases indígenas, es un golpe letal a un sector que con la llegada de Alberto Fernández en Argentina, y la provisoria liberación de Lula en Brasil, estaba tomando aire para una "reconquista" regional. Veremos que pasa ahora...

La oposición logra foto de familia

Guido Manini Ríos, Luis Lacalle Pou, Ernesto Talvi, Beatriz Argimón y Pablo Mieres. Foto: Francisco Flores.

Luís Lacalle Pou, logró la foto que tanto se ansiaba. Durante un acto en Montevideo, hizo subir al escenario a la vez a Manini Ríos, a Talvi, y a Pablo Mieres. Si sumamos a Edgardo Novick, que no posó por estar fuera del país, Lacalle logró exhibir la prueba gráfica de que tiene un acuerdo amplio que permitiría gobernar con cierta seguridad, en caso de ganar la segunda vuelta electoral. La reacción de algunos dirigentes oficialistas, indignados porque Talvi y Mieres se junten con Manini, deja en claro que se trata de un gesto significativo desde el punto de vista electoral. Y que contrasta con el clima de división y rispidez que muestra hoy la coalición oficialista cuando se la compara con este llamado "acuerdo multicolor"

Una crónica de la campaña "voto a voto"

Daniel Martínez conversa cinco minutos con una almacenera en el barrio Santa Catalina.

Luego del resultado algo adverso de la primera vuelta, las autoridades del Frente Amplio lanzaron una campaña llamada "voto a voto", en la que dirigentes y militantes apelan al contacto personal con los ciudadanos, para intentar torcer el rumbo electoral. Paula Barquet se remangó los pantalones, y se metió durante varios días a seguir a estos comandos oficialistas, que al estilo de misioneros mormones, buscan traer de vuelta al rebaño, a las ovejas descarriadas que emigraron a otras filas. El resultado es una crónica tan buena, que recibió palos de uno y de otro lado en el pozo negro de las redes sociales. Léala, y usted decida quien tiene razón.

Lucas Sugo y la intolerancia

Lucas Sugo. Foto: Darwin Borrelli

Hablando del pozo negro de las redes sociales, hay que resaltar lo ocurrido con Lucas Sugo, uno de los músicos más populares y queridos del momento en Uruguay. Resulta que Sugo fue contratado para animar un acto del Partido Nacional en Rivera, y el hombre aceptó. Nada raro hasta ahí, ya que es un músico profesional, pero además un hombre muy consustanciado con el interior del país, donde más que siente el cambio de ciclo a nivel electoral. Bueno, por esa acción, recibió una andanada de agravios y críticas de militantes y dirigentes de segundo nivel del oficialismo. Que incluso llamaron a boicotear un próximo show de Sugo en el Antel Arena. Vale señalar que esto contrasta con la campaña masiva de artistas partidarios del Frente Amplio, desde Ruben Rada hasta Gerardo Nieto, que no ha generado nada parecido.

Uruguay ejemplo en transparencia

Daniel Kaufmann es uno de los creadores de los indicadores que se emplean para medir la buena gobernanza y la corrupción.

El crispado clima electoral no nos tiene que hacer perder de vista una cosa: Uruguay, en muchos temas, sigue siendo una isla de buenas prácticas en una región llena de problemas. Un ejemplo de eso son los indicadores en materia de corrupción, donde nuestro país hace muchos años que rankea bien arriba en todos los estudios internacionales. La periodista Pía Mesa fue a cubrir un evento de la CAF en Ecuador, y registró con el pecho hinchado, los elogios que se emitieron hacia nuestro país en estos temas. Ojo. Tampoco es que eso no debería aflojar las defensas, y caer en el chauvinismo de creernos mejores que el resto, y que ya no tenemos nada más que hacer. Esa es la primera señal del declive.

La plaga de las cubiertas viejas

Otro de los proyectos utiliza los neumáticos en desuso para convertirlos en aceite combustible que tiene propiedades similares al gasoil.

Una confesión: cada vez que este periodista va al supermercado, y se tiene que volver haciendo malabarismos con la yerba, el arroz, el azúcar y la leche, porque no le dan bolsas (acordarse de llevar de casa ha probado ser un imposible), le dan una ganas bárbaras de mandar al autor de esa ley a algún lugar poco edificante. Y su pensamiento suele ser "¿no había otras cosas que ahcer antes para mejorar el medio ambiente?". Esta nota de María Orfila es un buen "callate la boca" para el autor, ya que muestra un plan que implementó Uruguay para reciclar cubiertas de coche usadas, y que estaría alcanzando al 80% de estos neumáticos. ¡Pa los contras!

Veinte años no es nada

El Club de la Pelea fue una película significativa. Tal vez no para los críticos, siempre más proclives a darle más relevancia histórica a alguna hermética película iraní, que a dejarse llevar por el entusiasmo de la masa por los filmes hollywoodenses. Sin embargo, muchos entendidos vieron en esta discutible adaptación de la novela de Chuck Palahniuk, un episodio culturalmente significativo, que habría marcado el fin del siglo XX, nada menos. Justo en la semana que se cumplieron 30 años de la caída del Muro de Berlín, Rodrigo Guerra nos trae esta jugosa crónica/recuerdo de una película que marcó a una generación, y según su óptica, anticipó mucho de lo que vendría después. En el caso de este periodista lo que vino fue descubrir a uno de sus escritores favoritos, y si no lo conoce, deje prejuicios de lado y lea "Snuff" o "Pigmeo", y me cuenta.

Y la dejamos por acá. Con estas siete recomendaciones, puede salir con la cabeza erguida, y darse dique de ser un uruguayo informado. Algo que vale por estas fechas, donde si uno no está al día con lo que pasa en el país, puede quedar descolocado en cualquier charla. Para cerrar, un saludo cordial a la troupe de energúmenos que no sabemos en que momento descubrieron que el autor de estas líneas tiene una cuenta en twitter, y que ahora cada cosa que pone se dedican a recodar a su madre, lo acusan de facho y esbirro de las dictaduras, y otras preciosuras. Si los guapos de teclado que proliferan en este país, realmente sirvieran para algo, seríamos una potencia militar global a esta altura. ¡Hasta el miércoles!