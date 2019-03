Vacunas necesarias antes de viajar en Turismo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Antes de viajar no solo hay que tener en cuenta la documentación necesaria, el alojamiento o lo que se debe llevar en la valija, sino que también es importante cerciorarse de tener las vacunas al día, sobre todo si se va a ir a un destino que requiere alguna en especial. Por esa razón, Graciela Pérez Sartori, integrante de la Sociedad de Infectología Clínica del Uruguay y de la Comisión de Inmunizaciones de la Asociación Panamericana de Infectología, recomienda consultar al médico antes de comprar el pasaje.

“La consulta debe ser con bastante anticipación, mínimo un mes, para que las personas tengan tiempo de darse las vacunas en caso de que sean necesarias. Por lo general deben darse 15 días antes de viajar por lo que es un aspecto que deben tener presente los viajeros”, explicó la experta. Dice que muchas veces la condición epidemiológica de un país cambia, “por lo que tal vez un lugar que ahora no requiere darse ninguna vacuna, en un año sí y allí radica la importancia de consultar al médico”. Agregó que “los que suelen atender a los viajeros, lo que hacen es fijarse qué enfermedades hay en los países en ese momento”.

Cuenta que le ha sucedido en varias ocasiones que una persona llega a la consulta con el pasaje ya pago pero que por determinados motivos de salud no puede darse la vacuna, por lo que no puede viajar.

Brasil

Uno de los países que requiere vacunación previa es Brasil. Actualmente son dos las necesarias: la de sarampión y la de la Fiebre Amarilla. “En este momento hay un brote muy importante de sarampión en ese país, pero es una enfermedad que hay en casi todas partes del mundo y es muy transmisible. En los aeropuertos confluye una cantidad de gente de distintos lugares, entonces, cualquier persona que viaje a cualquier lugar tiene que tener esa vacuna”, explicó la médica. Si es un adulto, debe fijarse de tener las dos dosis y si es un niño puede ser necesario adelantar la vacuna.

“Hasta hace poco tiempo se daba al año y la segunda dosis a los 5 años, pero ahora esta última se adelantó a los 15 meses de edad”, explicó Pérez. En los casos de los niños que viajan teniendo entre 6 y 12 meses se les administra una “dosis cero” para la ocasión, pero que no los exime de darse las otras dos dosis cuando cumplen la edad necesaria.

Al tratarse de una vacuna viva atenuada, está contraindicada en las mujeres embarazadas y en los inmunodeprimidos. “Si una persona está tomando corticoides, tiene cáncer o VIH, capaz que se la puede dar pero antes tiene que consultar al médico”, indicó la experta.

Graciela Pérez Sartori

La otra vacuna que debe darse antes de ir al país norteño es la de la Fiebre Amarilla, cuyo período estacional es entre diciembre y mayo, por lo que en esos meses es cuando se registran más casos. De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), de diciembre a marzo han habido 50 casos en Brasil que derivaron en 12 muertes.

“Tiene una mortalidad muy importante. La mayoría de los casos se han dado en San Pablo y en Paraná, pero en realidad se han registrado en casi todo Brasil, menos en Bahía y Ceará, donde no han tenido casos. Aunque hay lugares de mayor y menos riesgo la recomendación es vacunarse para ir a cualquier lugar de Brasil”, indicó Pérez.

Explicó que se trata de una vacuna muy eficaz y que también es viva atenuada por lo que está contraindicada para las embarazadas, los mayores de 60 años y los inmunodeprimidos.

Los efectos adversos en una persona sana pueden ser fiebre, dolor en la zona en donde se aplicó la vacuna y más nada. Pero si una persona es inmunodeprimida el riesgo es que haga una enfermedad viscerotrópica que es como tener la propia fiebre amarilla, lo que puede llegar a ser mortal. No es algo tan frecuente, pero es un efecto adverso raro pero puede suceder.

En caso de que se viaje con niños y deba darse ambas vacunas, la especialista explicó que hay dos opciones: o se dan ambas el mismo día o con una diferencia de un mes entre una y otra. “Por eso es importante consultar tiempo antes del viaje”, insistió.

Países que exigen certificados de vacunas

Antes de darse la vacuna de la Fiebre Amarilla se debe consultar a un médico que certifique que la persona puede recibir la dosis. Hay países que no exigen el certificado de vacunación porque la enfermedad ya está instalada en el país, como Brasil. Pero otros, como los del sudeste asiático, no tienen la enfermedad pero exigen el certificado de vacunación porque no quieren que el virus se instale a nivel local. En el caso de las embarazadas, pueden ir al país ya que no hay riesgo de contraer la enfermedad, pero deben llevar un certificado de exención que aclare que no se pueden dar la vacuna por su condición. Lo mismo en el caso de los mayores de 60 años.