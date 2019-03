Sanción al Bandes alerta a los bancarios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La sanción del Departamento del Tesoro de Estados Unidos al Banco Nacional de Desarrollo de Venezuela (Bandes), incluyendo a sus filiales en Uruguay y Bolivia, generó honda expectativa en la previa a la reapertura de las operaciones bancarias.

Mientras tanto, el sector banca privada de la Asociación de Emplados Bancarios del Uruguay (AEBU) rechaza la medida al entender que viola la soberanía nacional de nuestro país por lo que definió convocar a una reunión urgente hoy para analizar la situación. El presidente del Consejo del Sector Financiero Privado de AEBU, Elbio Monegal, dijo a El País que la sanción “limita nuestra soberanía” dado que la decisión proviene de otro país y no de un organismo internacional.

Por su parte, la semana pasada, altos ejecutivos de los bancos instalados en el país iniciaron una serie de consultas entre ellos y con el Banco Central del Uruguay (BCU) para evaluar el alcance de la decisión estadounidense y su impacto en la plaza financiera doméstica. En principio este alcanzaría solo a las operaciones de Bandes con el exterior, pero no se descarta que en las próximas horas pueda afectar también a la operativa del banco venezolano en la plaza local, admitieron a El País fuentes financieras. Sin embargo, ayer, el director en representación de la oposición en el BCU, Washington Ribeiro, señaló a El País que no hay ninguna novedad sobre el tema.

En AEBU sostienen que la medida “unitaleral” del Departamento del Tesoro de EE.UU. podría de alguna manera impactar en el mercado local. Monegal señaló que “a Estados Unidos se le antoja sancionar al Bandes de Venezuela pero también al de Uruguay y eso obliga a que la plaza se vea un tanto alterada en su funcionamiento producto de las decisiones que toman los bancos privados”.

De acuerdo a un comunicado del gobierno estadounidense, la decisión se adoptó “en respuesta al arresto ilegal” de Roberto Marrero, el jefe de despacho del líder opositor venezolano Juan Guaidó, quien se proclamó como presidente interino del país en enero y es respaldado por Estados Unidos y medio centenar de naciones. En el texto, el gobierno de Donald Trump considera que a principios de 2019 “Maduro trató de mover más de US$ 1.000 millones fuera de Venezuela a través del Bandes a su subsidiaria en Uruguay”.

Una fuente financiera aseguró que en la medida que la sanción corre solo por cuenta de Estados Unidos y no de la Organización de Naciones Unidas, el BCU “no está obligado” a aplicarla. Por ahora el libramiento y cobro de cheques emitidos por el Bandes Uruguay no se verá afectado, aseguraron fuentes bancarias consultadas, las que no obstante advirtieron que las transferencias hacia y desde el exterior se verán complicadas en las próximas horas por exigencia de las casas matrices.

Blancos convocarán al BCU al Parlamento

El diputado nacionalista Rodrigo Goñi anunció este viernes que convocará al Parlamento a los representantes del Banco Central del Uruguay (BCU) para explicar las consecuencias que tendrá la sanción de Estados Unidos al Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, incluido la filial de Uruguay. Goñi dijo ayer a El País que el viernes se presentó la convocatoria verbalmente y que en esta jornada se hará por escrito. El legislador señaló que las autoridades están dispuestas a concurrir “enseguida” y que ya “están evaluando el tema al más alto nivel y con celeridad”. Sin embargo, al comparecer el mes pasado ante la Comisión Especial con Fines Legislativos de Transparencia, Lucha contra el Lavado de Activos y Crimen Organizado de Diputados, el presidente del BCU, Alberto Graña, señaló que no se habían detectado operaciones sospechosa hacia o desde Uruguay vinculadas con el Bandes y el gobierno venezolano. La medida del Departamento del Tesoro estadounidense también abarca al Banco Bicentenario del Pueblo, de la Clase Obrera, Mujer y Comunas, y al Banco de Venezuela, dos de las principales entidades del sistema financiero venezolano. Bandes, según el Departamento del Tesoro, “posee o controla” esas cuatro entidades. El secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin, aseguró, que el presidente Nicolás Maduro “distorsionó el propósito original del banco”.