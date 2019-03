Cruce entre Sartori y Botana en el marco de un acto en Cerro Largo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Juan Sartori fue el único precandidato blanco en ocupar el escenario armado en lo que fue el campo de batallado en Arbolito, Cerro Largo, donde hoy se recordaron los 122 años de la muerte de Antonio “Chiquito” Floricio Saravia.

Sartori no fue exclusivamente al acto, según contó, sino que llegó a Melo a respaldar a su candidata en Cerro Largo, la dirigente de la lista 32, Sonia Rodríguez.



El pasado martes uno de los adherentes de Rodríguez, el funcionario municipal Gustavo Gómez, recibió una sanción por parte del intendente Sergio Botana, cuando éste lo vio acompañar a uno de los seis ómnibus que partió desde Melo a lanzamiento de la campaña de Sartori en Montevideo.

Lo mandó sancionar por un director, pero en un principio la orden habría sido dejarlo cesante, (según un audio que se viralizó de un dialogado entre la candidata Sonia Rodríguez y el director municipal Alberto Rodríguez donde este último le admitió a la dirigente Rodríguez que la orden de Botana era de echarlo).



Sin embargo ante la intervención del sindicato de Adeom el empleado logró salvar su puesto de trabajo, dado que un día antes de la sanción, había firmado la presupuestación junto a otros 92 trabajadores municipales, por lo que no fue despedido sino sólo fue suspendido y quedó a disposición.

Para Juan Sartori se constituye en “una persecución”, pero para el Intendente es una sanción por “trabajar en política durante el horario de trabajo”.En este contexto Sartori dijo que “es parte de eso que hablo de cuando digo de que es tiempo de cambiar la política. Nos parece injusto que nuestros dirigentes o quienes se suman a nuestra candidatura tengan que pasar por estas situaciones, que le hacen mal a la persona y preocupa a su familia”, sentenció.

“Por lo que nos dicen, lo más importante es que la situación se revirtió y se solucionó el problema, nuestro dirigente no va a perder su fuente laboral”, agregó.

Sartori expresó además; "estamos acá apoyando a nuestros dirigentes en Melo, lo que pasó nos debe servir para mirar hacia adelante y trabajar juntos desde todos los sectores para lograr que en octubre el Partido gane las elecciones”.



Reacción de Botana.

Botana, (Mejor País), que acompaña al precandidato Enrique Antía, (ausente en el acto), se sorprendió a ver llegar a Sartori a Arbolito.

Mientras la caballería gaucha ya estaba formada frente al panteón del osario común de la zona de batalla irrumpe Juan Sartori en busca de Botana, lo saluda y le da la mano: "¿Cómo le va a Intendente?", le dice.

Botana le responde con otra pregunta, en tono irónico: "¿Usted es Sartori?", -Sí soy yo- le respondió, luego se dieron la mano y el diálogo se terminó.A la hora de convocar a todos los dirigentes blancos al escenario para la parte oratoria el locutor no nombró a Sartori, sin embargo, se acercó el dirigente local Mauro Iriart y al oído le dijo al presentador que lo convocara al escenario. Pero el presentador no lo hizo, aunque acto seguido Iriart lo llevó a Sartori y lo acompañó a subir al escenario.

Botana se refirió a Sartori como “ese que no sabe ni la letra del himno”. En relación a la sanción del funcionario municipal el jefe comunal dijo que “este tema del funcionario sancionado no lo hablo con ningún candidatito".

El intendente admitió que existió una sanción y suspensión al trabajador por haber salido a hacer política dentro del horario de trabajo, pero no por ser dirigente de Sartori.

“Este funcionario deberá cumplir su tarea y no andar en ningún acto político”, dijo. Además sostuvo que a él nadie le tiene que hablar de cómo gobernar y menos, “éste”, refiriéndose a Sartori. "Qué me vienen a hablar a mí de persecución si yo a ese funcionario lo presupuesté el lunes de la semana pasada, que se piensa este que no conoce ni el himno”. Confirmo sí, que el trabajador está suspendido “como cualquiera que no cumpla con su tarea”.



Discurso de unidad.



Después de esta escaramuza que se dio en Cerro Largo, la Presidenta del Directorio del Partido Nacional llamó a la unidad a los dirigentes al hacer uso de la palabra en Arbolito.

“Más de 850 agrupaciones fueron las que se presentaron en el Directorio para competir y esto es señal de un partido viviente, de un partido en movimiento, de un partido vigoroso en su democracia interna, y eso es por la esperanza y el compromiso que todos tenemos”, indicó Argimón.

“Los seis precandidatos están presentándonos su proyecto de país en lo que va a ser el encuentro en una interna en octubre, cada uno, por eso es imprescindible la unidad, que recorran el país y busquen las necesidades de la gente, que sepan realmente cuáles son las necesidades del pueblo”, añadió.