Uruguay refuerza su apuesta por Brasil para atraer más turistas y ampliar su presencia en ese mercado

Uruguay profundiza su estrategia para captar más turistas brasileños, un mercado que durante el primer semestre del año mostró un comportamiento a contramano de la caída general del turismo receptivo. En ese marco, el Ministerio de Turismo participa entre el 10 y el 16 de agosto de la Semana de Uruguay en Río de Janeiro, una iniciativa que combina promoción turística, cultura, educación, gastronomía, inversiones y encuentros empresariales.

La presencia uruguaya en Brasil se produce en momentos en que el mercado brasileño gana participación dentro del turismo receptivo del país. Durante los primeros seis meses de 2026 llegaron a Uruguay 216.862 visitantes provenientes de Brasil, lo que representó un aumento de 4,4% frente a los 207.646 registrados en igual período del año pasado.

El dato adquiere mayor relevancia porque, en el mismo período, la cantidad total de turistas que recibió Uruguay cayó 11,8%. Como consecuencia, los brasileños pasaron de representar el 10,1% de los visitantes en el primer semestre de 2025 al 12% este año.

El crecimiento también se observó en el dinero que dejaron en el país. Los turistas brasileños gastaron US$ 170 millones entre enero y junio, un 8,1% más que en el mismo período de 2025. Al mismo tiempo, el gasto promedio por visitante aumentó 3,5%, desde US$ 758 hasta US$ 784, mientras que la estadía media se mantuvo estable en 6,1 noches.

Punta del Este continúa siendo el principal destino elegido por este mercado y concentró el 28,2% de los visitantes brasileños, además de registrar el mayor gasto promedio. Montevideo quedó muy cerca, con una participación de 27,2%, luego de mostrar un crecimiento de 18,7%.

Fachada del edificio Hotel Casino Miguez, ubicado en Inzaurraga y calle 20. Foto: Ricardo Figueredo/Archivo El País.

También aumentó la presencia de turistas provenientes de São Paulo y Río de Janeiro, un aspecto que el Ministerio de Turismo (Mintur) busca aprovechar con la agenda desarrollada esta semana en la ciudad carioca.

En cuanto al perfil de quienes llegan desde Brasil, el 76,7% lo hace por ocio y vacaciones. Paralelamente, desde el Mintur señalaron que segmentos vinculados al turismo de reuniones, congresos y eventos —conocido como MICE— han adquirido mayor relevancia.

La subsecretaria de Turismo, Ana Caram, explicó que uno de los principales objetivos de la Semana de Uruguay es fortalecer la presencia del país en Río de Janeiro y profundizar los vínculos con Brasil, reuniendo bajo una misma agenda el trabajo de distintos ministerios e instituciones.

Ana Claudia Caram. Foto: Leonardo Mainé

“Cuando presentamos una agenda que reúne turismo, cultura, educación, inversiones y gastronomía, logramos mayor visibilidad, generamos nuevas oportunidades y tenemos un impacto mucho más fuerte en los medios y en la sociedad brasileña”, afirmó Caram.

Caram resumió el enfoque al señalar que “no se trata solamente de mostrar lo que Uruguay tiene, sino de mostrar lo que Uruguay es”.