Se disparan las acciones de Moderna tras anuncio del exitoso ensayo de su vacuna contra el cáncer de piel

Las acciones de Moderna Inc. (MRNA) se dispararon en las últimas horas tras el anuncio junto a Merck & Co. (MRK) del exitoso ensayo clínico de su vacuna contra un tipo de cáncer de piel.

Sobre las 11:25 de la mañana de este miércoles, la acción de Moderna estaba a un valor de US$ 141,39 en la Bolsa de Nueva York, un 124,7% por encima del valor que tenía en la apertura. En el caso de Merck, la acción subió 10,80% respecto a la apertura, llegando a un valor de US$ 149,77.

Qué revelaron los ensayos de Merck y Moderna

Los laboratorios farmacéuticos estadounidenses Merck y Moderna anunciaron este miércoles resultados positivos en la última fase de los ensayos clínicos de su tratamiento experimental con ARN mensajero contra el cáncer de piel, dirigido a pacientes con melanoma avanzado.

"Se trata del primer anuncio de resultados positivos de una fase 3 (...) para una terapia contra el cáncer basada en ARNm", afirmaron los dos gigantes farmacéuticos en un comunicado conjunto.

Vacuna. Foto: Freepik.

Su terapia personalizada, combinada con la inmunoterapia Keytruda de Merck, permitió una mejora estadísticamente significativa de la supervivencia libre de recaída en pacientes con melanoma avanzado que habían sido operados previamente.

En comparación con un tratamiento basado únicamente en Keytruda, esta terapia mostró mejores resultados, señalaron ambos laboratorios, aunque no publicaron cifras.

Este nuevo tratamiento, denominado "intismeran autogene", se basa en la tecnología del ácido ribonucleico mensajero (ARNm), que consiste en indicarles a las células del organismo cómo fabricar proteínas capaces de desencadenar una respuesta inmunitaria.

Con información de AFP