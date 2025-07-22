Se complica la situación en la industria láctea: sindicato del sector convoca movilizaciones y paros

Redacción El País

La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) emitió un comunicado luego del plenario realizado ayer en el que resolvió establecer paros y asambleas de dos horas por turno a partir de mañana hasta el viernes. Además, la FTIL se reúne con otros gremios y convoca un paro de 9:00 a 13:00 el próximo 30 de julio en conjunto con la Confederación de Sindicatos Industriales (CSI) y se une al paro parcial del PIT-CNT anunciado para el 12 de agosto.

Por otra parte, la FTIL se refirió a los conflictos que atraviesa la industria y denunció “la contínua e interminable represión sindical con fondos públicos que realiza la empresa Coleme en la ciudad de Melo” y “la actitud violenta y represiva por parte de cargos de dirección de la empresa Claldy en la ciudad de Young, Paysandú”.

Coleme en Cerro Largo. Foto: La Voz de Melo.

En el documento divulgado, la FTIL rechaza el cierre de la planta de Conaprole en Rivera y acompaña a la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC). Además, el sindicato resaltó la necesidad de la reapertura de la planta de Indulacsa en Cardona, Soriano, en manos del grupo francés Lactalis.

Conaprole

Luego de una reunión tripartita concretada ayer en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Conaprole resolvió plantear nuevas propuestas al sindicato vinculadas al cierre de la planta 14 en Rivera.

Se espera que después de una reunión entre el directorio de la empresa, el sindicato reciba los nuevos planteos y los evalúe durante las próximas horas. Por su parte, el ministro de Trabajo, Juan Castillo; la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona y autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) realizaron un planteo a las partes durante la reunión.

Juan Castillo y Fernanda Cardona. Foto: Ignacio Sánchez.

Según comentó Cardona, se aguarda que las partes tomen su decisión sobre esta nueva propuesta aunque no detalló de qué se trata.

Sobre el cierre de la planta de Rivera, la FTIL resolvió que en caso de no revertir el conflicto desatado, se convocarán distintas movilizaciones en el departamento para el próximo mes.