Conaprole presentará hoy al sindicato una propuesta para destrabar el conflicto por la planta de Rivera

Redacción El País

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo; la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, y autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) recibieron a la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) y a integrantes del Directorio de la empresa en una reunión tripartita que tuvo casi tres horas de duración por el cierre de la planta de la cooperativa en Rivera.

Si bien no adelantó a qué estarían vinculadas, el secretario de AOEC, Luis Goichea, señaló que hoy la empresa planteará una serie de propuestas para destrabar el conflicto sindical.

En medio del encuentro, la empresa solicitó un cuarto intermedio y las autoridades mantuvieron diálogo con ambas partes por separado. Luego de la instancia, Cardona, sostuvo que el gobierno también realizó una propuesta concreta a las partes aunque tampoco detalló de qué se trata.

Juan Castillo y Fernanda Cardona. Foto: Ignacio Sánchez.

Sin embargo, la titular de Industria adelantó que se está trabajando en la redacción de un documento que se le planteará a las partes. “Es un ámbito de negociación vivo”, dijo y resaltó la necesidad de que la propuesta del Ejecutivo sea evaluada por la empresa y el sindicato antes de ser divulgada.

Por otra parte, se estableció un ámbito de negociación tripartito durante 15 días con dos o tres reuniones semanales para evaluar las dos iniciativas que estarían sobre la mesa, la del gobienro y la de la empresa. Por este motivo, el sindicato mantiene las medidas sindicales que había anunciado en suspenso. Goichea indicó que los planteos que tiene previsto realizar la empresa serían aplicables a todas las plantas y no exclusivamente a la de Rivera.

Según señaló el dirigente sindical, en función de lo que plantee la empresa, se abordará el tema en la Asamblea General prevista para el jueves próximo. A propósito de la misma, explicó que se realizará en Montevideo, por lo que los trabajadores de la planta de Rivera detendrán sus funciones durante 24 horas a partir de las 00 horas del jueves para asistir.

Planta 14 de Rivera. Trabajadores de Conaprole.

De acuerdo con lo que relató el secretario de AOEC, el directorio de Conaprole tiene previsto concretar una reunión hoy para detallar la propuesta y plantearla al sindicato.

Por otra parte, Goichea sostuvo que el sindicato —acompañado por la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea— insiste en que la planta de Rivera es rentable y viable.