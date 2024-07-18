¿Qué se viene en cuanto a precios, dólar y otros datos de la economía que pegan en el bolsillo?

Economistas, consultoras y AFAP (es decir, analistas) estiman en mediana que el crecimiento económico será de 3,3% en 2024 (3,4% en junio) y para el próximo año bajará a 2,6, según la encuesta de expectativas del Banco Central (BCU) publicada ayer.

Cabe recordar que “mediana” significa que las respuestas se ordenan de menor a mayor y se toma la del centro.

El 3,3% que corresponde a estimaciones de junio coincide con las del pasado marzo, cuando también los analistas proyectaron 3,3% de alza del Producto Interno Bruto (PIB) y luego habían subido a 3,5% en abril.

La nueva estimación de los analistas está alineada con las proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), organismo que también bajó sus expectativas en la más reciente Rendición de Cuentas, dado que el primer semestre de este año no fue acorde a lo esperado.

Ignacio Umpierrez: "Para crecer se requiere apuntalar la inversión privada" Foto: Leonardo Mainé

Consultado por El País al respecto, Ignacio Umpiérrez, economista del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), afirmó que “el ajuste levemente a la baja de este año se dio, básicamente, porque los datos del primer trimestre fueron peores a lo previsto”.

Se refiere a que la parada de la refinería de Ancap por mantenimiento tuvo una extensión mayor a lo habitual (lo que impactó en el crecimiento del PIB), así como el desempeño de la construcción que en ese lapso no compensó la finalización de las obras del UPM y el ferrocarril central; y la temporada turística tampoco fue buena en cuanto a los gastos de los argentinos, según enumeró el economista.

Mientras que para 2025 los analistas encuestados por el BCU estiman en mediana que el crecimiento del PIB será de 2,6% (es decir menos que el 3,3% proyectado para este año), para el año 2026 la estiman en 2,5%.

El economista Aldo Lema expresó en su cuenta de X que “se mantienen sin grandes cambios las expectativas de crecimiento del PIB para Uruguay”, en base a esta información del BCU.

La estimación del crecimiento rondando el 2,5% para los próximos dos años, puede ser vista como una muestra del consenso que existe en el país sobre el desafío histórico de Uruguay de superar ese nivel y hacerlo en forma mantenida.

Precio del dólar

Respecto al tipo de cambio, los analistas de la encuesta del BCU estimaron, en mediana, un valor de $ 40,08 para fines de este mes de julio.

El valor del dólar para los próximos seis meses y para fin del año coincidieron en $40,80.

Para el fin del año calendario de 2025 (enero-diciembre), la estimación de analistas está en $ 42,60 y su valor dentro de dos años (es decir, a junio de 2026) lo ubican en $43,75.

Finalmente, para diciembre de 2026, el precio del dólar está estimado por los analistas encuestados por el BCU en $ 44,65.

Esto significa que los analistas proyectan un incremento muy gradual pero sostenido de la divisa en ese lapso.

“Hubo expectativas de depreciación del peso vinculado al contexto internacional últimamente, donde vemos un desempeño para las economías emergentes más complejo que hace algunos meses”, señaló Umpiérrez.

El economista afirmó que existen fundamentos para que el dólar se fortalezca a nivel global en un futuro próximo (sobre todo si hay una victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre), y por una caída de los precios de las materias primas.

Umpíérrez agregó la incidencia de un factor doméstico en el tipo de cambio, al considerar que, en los últimos 12 meses medidos a marzo, hubo una clara disminución de la Inversión Extranjera Directa (IED) en términos del PIB, que es uno de los componentes que incide en la apreciación de la moneda.

Dólares en billetes