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El País Negocios Noticias

Petróleo de Texas arranca la semana con leve bajada ante posible diálogo entre Irán y EE.UU.

Irán dijo que podrían llevarse a cabo nuevas negociaciones con Estados Unidos. En la jornada de este lunes el petrólero comenzó con una ligera bajada del 0,23 %, hasta US$ 82,30 el barril

20/07/2026, 11:07
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Se observa una bomba de extracción de petróleo al atardecer del 16 de marzo de 2026 en Midland, Texas.
Se observa una bomba de extracción de petróleo al atardecer del 16 de marzo de 2026 en Midland, Texas.
Foto: AFP

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) empezó la semana con una ligera bajada del 0,23 %, hasta US$ 82,30 el barril, después de que Irán dijera que podrían llevarse a cabo nuevas negociaciones con Estados Unidos.

A las 09:00 hora local los contratos de futuros del WTI para el mes de agosto, los de referencia en Estados Unidos, restaban 0,19 dólares respecto al cierre anterior.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, dijo que los intermediarios han seguido intercambiando mensajes en medio de la última ronda de ataques estadounidenses.

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Dos militares de Estados Unidos fallecieron

El Pentágono identificó este lunes al primer teniente Tyler James Feehan y a la soldado Isabella Gonzales como los dos militares estadounidenses muertos tras un bombardeo iraní contra la base aérea Muwaffaq Salti, en Jordania.

Ambos murieron "durante un ataque enemigo", según un comunicado del Departamento de Guerra, que indicó que continuaría investigando el incidente.

Las bajas son las primeras estadounidenses registradas en el conflicto desde la ruptura del alto el fuego entre Irán y Estados Unidos hace casi dos semanas y fueron anunciadas este sábado en un breve mensaje del Comando Central de EE.UU. (Centcom), donde se informó también sobre un tercer militar desaparecido.

Una estación de servicio con el precio de los diferentes combustibles, en Alemania.
Una estación de servicio con el precio de los diferentes combustibles, en Alemania.
Foto: AFP

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El ataque a la base en suelo jordano dejó además cuatro soldados estadounidenses heridos que tuvieron que ser evacuados de emergencia, todos ellos ya recuperados y dados de alta, según el Pentágono.

Este domingo, el Centcom informó sobre otro uniformado muerto y otro herido en el norte de Irak durante la detonación controlada de un explosivo iraní.

Con esto, al menos 17 militares estadounidenses han muerto desde que EE.UU. e Israel lanzaran el 28 de febrero la ofensiva inicial en la actual guerra contra Irán.

EFE

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