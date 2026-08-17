Nuevo paro del sindicato de Ancap en La Tablada: detienen actividades por falta de personal y negociación con la empresa

La Federación Ancap (Fancap) realiza un nuevo paro de actividades en la planta de distribución de combustibles de La Tablada debido a "falta de respuestas" de la empresa estatal "ante una cantidad de personal por debajo de la necesaria para operar".

El sindicato de Ancap comenzó el paro esta mañana a las 5:30 horas hasta las 09:30 horas y se espera que detenga sus actividades nuevamente en la tarde de este lunes, entre las 18:00 y las 22:00 horas.

"En los últimos días se han registrado, nuevamente, dotaciones insuficientes para atender con normalidad la operativa de la planta, llegando a contar con apenas dos operarios para toda la planta durante el turno de la tarde del sábado 15" de agosto, denunció Fancap en un comunicado.

Combustible. Foto Archivo El País.

El sindicato ya había realizado un paro de 24 horas el lunes pasado en La Tablada como parte de los reclamos que la organización plantea desde hace meses por la falta de personal y la necesidad de revisar la estructura organizativa de la planta.

Refinería de La Teja Foto: Estefanía Leal.

De acuerdo con lo que explicaron desde el sindicato a El País, La Tablada cuenta con cuatro áreas de trabajo, entre las cuales la carga de gas propano para industria es "la menos prioritaria", por lo que los trabajadores decidieron reforzar las operaciones en el resto de las áreas.

El sindicato señaló la situación no es "normal, aceptable ni sostenible en el tiempo" y pidió que la empresa "asuma su responsabilidad y avance en una negociación seria con los trabajadores para encontrar soluciones concretas".