Migración empresarial hacia Carrasco, menos metros y más flexibilidad marcan el nuevo mercado de oficinas en Montevideo

El mercado de oficinas en Montevideo continúa atravesando una transformación impulsada por los cambios en las modalidades de trabajo, el avance de la tecnología y una relocalización geográfica de las empresas. Mientras las zonas corporativas de Carrasco y el entorno del World Trade Center consolidan su atractivo, Ciudad Vieja sigue enfrentando dificultades para recuperar el dinamismo que tuvo años atrás, aunque mantiene determinados nichos de demanda, según los operadores del sector inmobiliario.

De acuerdo con el vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya (CIU), Matías Medina, el mercado no ha sufrido una caída estructural de la demanda, sino un proceso de adaptación vinculado a los cambios que introdujeron el teletrabajo y los esquemas híbridos.

Según explicó, muchas empresas redujeron la superficie que ocupan sin afectar su operativa, al combinar la presencialidad de sus equipos. A eso se suma una transformación en el diseño de los espacios, con una mayor preferencia por áreas abiertas y colaborativas frente a las oficinas individuales que predominaban años atrás.

“Lo que sucedió no es que bajara la capacidad del mercado de oficinas, sino que se readaptó en determinados tipos de espacios y formatos”, afirmó.

Medina señaló que también cambió el perfil de los inmuebles más buscados. Mientras los edificios corporativos modernos ofrecen servicios complementarios, espacios de esparcimiento y flexibilidad para ampliar o reducir metros según las necesidades de las empresas, los inmuebles más antiguos enfrentan mayores desafíos para competir.

A la hora de elegir una oficina, sostuvo que siguen pesando factores tradicionales como la ubicación y el estado de conservación, pero también aspectos vinculados a la calidad del ambiente laboral.

“Lo primero que se busca son vistas despejadas, luz natural y espacios abiertos. Las oficinas interiores o con poca iluminación pueden valer entre un 30% y un 40% menos”, indicó.

En cuanto a la distribución geográfica de la actividad en 2026, destacó el crecimiento de Carrasco y de la zona del World Trade Center, acompañado por un desplazamiento parcial desde Ciudad Vieja y el Centro, favorecido por la digitalización de trámites y la menor necesidad de estar cerca de organismos públicos.

Oficina. Foto: Commons.

Aun así, sostuvo que Ciudad Vieja aún conserva demanda en determinados segmentos y continúa ofreciendo oportunidades para compradores e inversores.

“Es un mito que se fueron todos los organismos. Hubo una reestructura del mercado, pero sigue habiendo actividad y profesionales que encuentran oportunidades por los ajustes de precios que hubo en la zona”, señaló.

A modo general, ya que según Medina los precios varían en relación al estado de conservación del metraje, se puede encontrar una oficina promedio de 40 metros cuadrados en Carrasco a $ 28.000 mensuales más gastos comunes y costos de garantía, mientras que en Ciudad Vieja por el mismo metraje hay por $ 13.000 hasta $ 15.000.

"Si nos basamos en 80 metros cuadrados en adelante la brecha se agranda considerablemente: en Ciudad Vieja hay propiedades desde $ 22.000 a $ 26.000 más gastos comunes y en Carrasco ya hay por $ 92.000. Vale aclarar que aquí los edificios son corporativos nuevos contra edificios de Ciudad Vieja con varios años de construcción y varía mucho el estado de conservación", agregó Medina.

El rol de la IA en el mercado

Para Guillermo Wajner, gerente comercial de Kosak Inversiones Inmobiliarias, el mercado de oficinas dejó atrás el golpe que significó la pandemia, pero enfrenta una nueva etapa de incertidumbre asociada al avance de la inteligencia artificial.

A su juicio, muchas compañías todavía no tienen claro cómo evolucionará su estructura de personal en los próximos años y eso se refleja en una mayor cautela a la hora de expandirse o mudarse.

“Antes las empresas tenían muy claro cuánto iban a crecer y cuántos metros iban a necesitar. Hoy nadie sabe exactamente si va a precisar tener más gente o menos gente”, afirmó.

Wajner explicó que esta situación está ralentizando algunas decisiones corporativas, aunque sin provocar una retracción significativa de la demanda. En paralelo, observó una tendencia cada vez más marcada hacia el alquiler frente a la compra de oficinas.

Mercado Inmobiliario. Foto: Archivo El País.

“Había una época donde las empresas tenían inmuebles como un activo. Hoy los inmuebles para las empresas son gastos y pasivos”, sostuvo.

Según indicó, las compañías valoran la flexibilidad que ofrece el alquiler para adaptarse rápidamente a cambios en sus necesidades o en la localización más conveniente para sus operaciones.

En materia de localización, al igual que su colega, identificó que “el foco más claro es la zona del World Trade Center y sus alrededores. Y Carrasco, que si alguna vez generó dudas sobre su consolidación, hoy está recontra consolidado a nivel corporativo”, afirmó.

Además, señaló que algunas empresas tecnológicas y creativas optan por oficinas instaladas en casas recicladas en barrios como Punta Carretas, buscando entornos laborales diferentes a los edificios corporativos tradicionales.

En tanto, Luis Silveira, director de Siab Inversiones, también remarcó que la migración empresarial hacia Carrasco es una de las tendencias más claras del mercado actual.

Aseguró que numerosas compañías mantienen oficinas o estudios en Ciudad Vieja por razones históricas, pero concentran cada vez más su actividad en otras zonas de la ciudad. “Las oficinas se están trasladando, en su mayoría, a Carrasco. Ciudad Vieja ha quedado muy relegada”, afirmó.

Ciudad Vieja. Ministerio del Interior aumentará el patrullaje durante la noche en respuesta a múltiples reclamos de vecinos y comerciantes, quienes señalan que hechos delictivos se vuelven más frecuentes. Foto: Leonardo Mainé/El País

El operador inmobiliario señaló que la inseguridad sigue siendo uno de los principales obstáculos para la recuperación de ese mercado, incluso en casos donde los precios resultan competitivos.

“No solo es un tema de costos. La inseguridad hace que después de las seis de la tarde mucha gente no quiera permanecer en la zona”, sostuvo.

Silveira afirmó que existen edificios completos y grandes superficies disponibles que continúan sin encontrar compradores o arrendatarios, reflejando las dificultades que enfrenta ese sector del mercado.

Al mismo tiempo, destacó que proyectos corporativos de gran escala vinculados al eje Montevideo Shopping-World Trade Center y nuevos desarrollos en zonas como Punta Carretas y Pocitos siguen captando interés de empresas y profesionales.

Para el operador, además de la relocalización geográfica, la tecnología también modificó las necesidades de espacio de muchas organizaciones, reduciendo la demanda de grandes superficies y consolidando un mercado más flexible que el que existía una década atrás en Montevideo.