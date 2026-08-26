Mercado tecnológico uruguayo se vuelve más exigente: perfiles senior concentran 50% de los puestos que piden experiencia

Las empresas uruguayas están priorizando perfiles con mayor experiencia para cubrir puestos vinculados a tecnología, según se desprende de los datos del Monitor Laboral TI realizado por la consultora Advice.

Las búsquedas de talento en tecnología con experiencia representaron el 50,4% de las oportunidades que pidieron experiencia en el primer semestre de 2026. Es decir que los perfiles con mayor experiencia ganaron peso en las búsquedas de talento tecnológico en Uruguay durante el mencionado lapso, según el reporte.

Los puestos senior representaron el 50,4% de las oportunidades que especificaron experiencia, frente al 39,6% registrado dos años antes, señaló el informe. Además, el total de avisos vinculados a tecnologías de la información cayó 10% interanual, mientras las búsquedas en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial crecieron 12,7%.

En tanto, las publicaciones de avisos de ofrecimientos en TI representaron el 18,5% del total de oportunidades laborales relevadas en Uruguay.

Si se consideran específicamente los puestos especializados en TI, estos concentraron 13,1% del total de oportunidades de empleo publicadas, lo que los ubicó como el segundo grupo funcional con mayor demanda laboral, detrás de Gestión Comercial y Marketing, que representó el 24%.

“El informe muestra que se publicaron menos oportunidades en algunos segmentos, pero las búsquedas de perfiles senior se mantuvieron estables y crecieron especializaciones vinculadas a datos e inteligencia artificial. El Monitor permite identificar cómo están cambiando los perfiles que buscan las empresas”, señaló Mauricio Milano, editor Responsable del Monitor Laboral de Advice.

Datos e inteligencia artificial ganan terreno

Por otro lado, el desarrollo de software continúa concentrando la mayor parte de las oportunidades especializadas dentro del sector tecnológico. Sin embargo, la evolución de las búsquedas muestra diferencias entre áreas, destacó el informe.

La IA aceleró la carrera permanente entre quienes protegen los sistemas y quienes buscan vulnerarlos. Foto: Ignacio Sánchez

Las oportunidades en Ciencia y Análisis de Datos crecieron 1,4% respecto al primer semestre de 2025. Dentro de esa categoría, las búsquedas asociadas específicamente a Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial aumentaron 12,7%.

El crecimiento fue más pronunciado entre empresas que no pertenecen al sector tecnológico. En ese grupo, las oportunidades para especialistas en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial aumentaron 27,9%.

El informe también identificó una mayor demanda de perfiles vinculados a la seguridad informática fuera de las empresas tecnológicas. En ese segmento, las oportunidades en Infraestructura, Soporte Técnico y Seguridad Informática crecieron 4,2%, con un impulso particular de las búsquedas relacionadas con seguridad.

Por otra parte, entre los empleos TI con más oportunidades publicadas, el informe ubicó a desarrollador, ingeniero de software e ingeniero de inteligencia artificial en los tres primeros lugares. Ingeniero de datos ocupa el cuarto puesto y, en total, cuatro de los 10 perfiles más buscados están vinculados a datos e inteligencia artificial.

Cambia la composición de las búsquedas

La evolución por nivel de experiencia mostró una reducción de las nuevas oportunidades dirigidas a personas con menor trayectoria laboral.

Las publicaciones orientadas a perfiles junior cayeron 28,5% frente al primer semestre de 2025. Al mismo tiempo, estos puestos pasaron a representar el 22,3% de las búsquedas que especificaron nivel de experiencia en 2026.

El informe advirtió que esta caída no implica una reducción equivalente de los puestos junior actualmente existentes en el mercado laboral. El indicador refleja una menor cantidad de nuevas búsquedas publicadas para ese nivel de experiencia durante el período analizado.

Para la Cámara Uruguaya de las Tecnologías de Información (CUTI), estos cambios muestran una evolución en las características de los perfiles que buscan las empresas y plantean la necesidad de acompañar las nuevas exigencias del mercado con capacidades y conocimientos acordes a ese escenario.

Persona usando un teclado de una computadora. Foto: Freepik.

“La industria tecnológica atraviesa una etapa de reconversión, las empresas operan en un entorno cada vez más competitivo y cambiante, en el que las nuevas tecnologías y las necesidades del negocio están redefiniendo los perfiles que requieren. Esto demanda capacidades cada vez más especializadas y una actualización permanente de los profesionales”, afirmó Aníbal Gonda, vicepresidente de la Comisión de Talento de CUTI.

Los datos de la encuesta surgen de una edición especial del Monitor Laboral de Advice, elaborada con la colaboración de CUTI. El informe analiza las oportunidades de empleo publicadas en portales y medios digitales de búsqueda laboral.

La Encuesta fue realizada entre el 11 y el 28 de junio, mediante un cuestionario en línea. Participaron 711 personas mayores de 18 años residentes en Uruguay.

La comparación refleja la evolución de los avisos publicados en los canales relevados por Advice. No mide el stock total de puestos de trabajo existentes ni contempla necesariamente todas las vías utilizadas por las empresas para contratar personal.