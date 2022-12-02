Los pedidos de las financieras tecnológicas a los bancos y al Central

CÁMARA DE FINTECH

Los directores de la cámara consiguieron este año la creación de una cuenta recaudadora de fondos para la institución en un banco local, lo que es considerado un “hito” en la evolución del sector.

Fabiana Culshaw

Generar una mesa coordinada con los bancos privados y públicos para la apertura de cuentas bancarias de las empresas fintech en el país y profundizar la relación con el Banco Central de Uruguay (BCU) están entre las prioridades de la Cámara Uruguaya de Fintech (CUF) para el próximo año.

Así lo señaló Rodrigo Tumaián, presidente de la CUF (también CEO de Prometeo Open Banking) en un evento que la gremial organizó como balance de 2022 y networking, en el Piso 40 del Word Trade Center (WTC), con la participación de sus miembros, emprendedores y otros invitados.

Los directores de la cámara consiguieron este año la creación de una cuenta recaudadora de fondos para la institución en un banco local, lo que es considerado un “hito” en la evolución del sector.

Asimismo, han establecido un vínculo directo con la Asociación de Bancos Privados (ABPU) y otras entidades, con líneas de diálogo para, eventualmente, aperturas de cuentas bancarias de empresas del sector. La iniciativa se basa en que las fintech vienen creciendo en el mundo y Uruguay, más lentamente, sigue esa tendencia. “Pueden existir nuevos equilibrios en el sistema financiero, donde convivan el sistema tradicional y el fintech; se requiere un regulador fuerte, abierto a escuchar, poniendo transparencia y al usuario en el centro”, dijo Tumaián.

Comparando con otros países, los ponentes explicaron que la Cámara Argentina de Fintech llegó al punto de evaluar si dejan entrar en sus filas a los bancos; esto marca una fuerte diferencia con la realidad uruguaya. También hicieron mención a que la Cámara de Diputados de Brasil acaba de aprobar (el 29 de noviembre) un proyecto de ley para legalizar las criptomonedas como método de pago.

Días atrás, en diálogo con El País Eduardo Mangarelli, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad ORT Uruguay y presidente de Endeavor Uruguay señaló que es probable un escenario local en el cual las instituciones financieras disminuyan su inversión en algunos segmentos, lo que será un desafío para las fintech que les venden servicios.

Cómo son

La CUF cuenta con 45 empresas miembro, 39% de las cuales son empresas jóvenes en procesos de validación de sus negocios, 20% en validación del mercado (con ideas de negocios más definidas que las anteriores) y 41% escalando (con propuestas de valor hacia el exterior).

En cuanto a los modelos de negocios, 60% son empresas factory (desarrollan software para otras compañías) y 40% desarrolladoras de productos (piezas de tecnología de alta replicabilidad que se pueden vender masivamente). El 25% de ellas están en Serie A, lo que habla de una buena madurez de las compañías.

De las fintech que están captando fondos, la mayoría (54%) está en etapa pre-seed (incubadoras), 30% seed (es decir, salieron de incubadoras), 10% en ronda de inversión Serie A (con modelos validados) y 6% en Serie B (totalmente enfocadas a escalar, con mayor volumen).

Como beneficios de la CUF (que ofician de atractivos para las fintech), destacan: el programa de softlanding en Chile, México y Perú que ha definido la CUF por el interés de las empresas miembro de internacionalizarse; el soporte legal para startups; y la asesoría de inversión en venture capital, tema importante en el actual mercado global recesivo.

Inversiones

La Alianza Fintech Iberoamérica, cuya presidencia la está desempeñando Argentina, ha puesto el acelerador para que el sector avance más rápido en la región.

La alianza está integrada por 16 asociaciones que representan más de 2.500 fintech de América Latina y España.

Según sus datos, uno de cada cuatro de fintech del mundo, son de América Latina. En 2021 sumaron US$ 10.000 millones en inversión directa. “A pesar del contexto distinto, el 2022 cerrará seguramente como el segundo mejor año de la historia en términos de cantidad de deals (acuerdos o negocios)”, dijo Mariano Biocca, director ejecutivo de dicha alianza.

Uno de sus principales objetivos para 2023 es acompañar los procesos regulatorios de las fintech que se están dando en distintos países, además de estandarizar las verticales de estas empresas en Iberoamérica.

Hoja de ruta del BCU

La CUF está atenta a la agenda 2023-25 del Banco Central (BCU), en la que está previsto definir un marco jurídico y regulatorio de open banking, profundizar el marco conceptual de activos virtuales en lo referente al tratamiento de las “monedas estables” y posibles ajustes en la normativa de lavado de activos, entre otros frentes.

Juan Diana, abogado de Brum Costa Abogados, explicó conceptos en ese frente y sobre aspectos legales vinculados a empresas administradoras de plataformas para crowdlending (préstamos entre personas) y de plataformas de financiamiento colectivo.

Hizo referencia al proyecto de ley que amplía las funciones del BCU abarcando a los proveedores de servicios sobre activos virtuales, entre otros temas que actuaron como puesta al día para los presentes.

