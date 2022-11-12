Los cincos países latinoamericanos que aspiran a presidir el BID

CANDIDATOS

Hoy los candidatos se presentarán formalmente en una sesión a puerta cerrada ante la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

AGENCIA EFE

Cinco países latinoamericanos -México, Chile, Brasil, Argentina y Trinidad y Tobago- aspiran a que sus respectivos candidatos presidan el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sin que ninguno de ellos suene por ahora como favorito.

Aunque los países ya habían hecho públicos sus nombres en los últimos días, este viernes el BID los confirmó a través de un comunicado, unos minutos después de que haya expirado el plazo de presentación de candidaturas.

Son el economista brasileño Ilan Goldfajn, jefe del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI); Nicolás Eyzaguirre, exministro de Hacienda y de Educación de Chile; Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México (Banxico); la argentina Cecilia Todesca, que fue vicejefa de Gabinete y subgerente general de Relaciones Institucionales del Banco Central argentino y Gerard Johnson, por parte de Trinidad y Tobago.

Hoy los candidatos se presentarán formalmente en una sesión a puerta cerrada ante la Asamblea de Gobernadores del banco, formada por los ministros de Hacienda o Economía y otras autoridades económicas de los 48 países miembros.

Y al próximo domingo 20 de noviembre serán estos quienes votarán, en secreto, quién es su candidato elegido para reemplazar a la hondureña Reina Irene Mejía, que ha ocupado la presidencia del BID en las últimas semanas, tras la destitución del estadounidense de origen cubano Mauricio Claver-Carone.

Este último perdió la confianza de la Asamblea después de que una investigación externa confirmara que mantuvo una relación amorosa con una subordinada, quien recibió varias subidas de sueldo.

El expresidente fue elegido en septiembre de 2020 y se convirtió en el primer no latinoamericano en ocupar el cargo. Lo hizo en medio de la polémica ya que el entonces presidente estadounidense, Donald Trump, lo nominó poco antes de acabar su mandato.