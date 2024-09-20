Lo que prevé uno de los bancos más grandes de América Latina sobre la economía uruguaya y el plebiscito

El brasileño Banco Itaú Unibanco, uno de los más grandes de América Latina realizó un informe sobre la economía uruguaya con proyecciones y también previsiones sobre la elección en el país y el plebiscito que promueve el Pit-Cnt y algunos sectores del Frente Amplio para establecer en la Constitución que la edad mínima de jubilación es 60 años de edad (subirá a 65 años en forma gradual con la reforma jubilatoria), equiparar las pasividades mínimas al Salario Mínimo Nacional y eliminar las AFAP.

En el informe para clientes, al que accedió El País, Itaú bajó a 5,3% la proyección de inflación en Uruguay para 2024 (desde 5,5% del escenario que había planteado anteriormente), como reflejo de dos cifras consecutivas inferiores a las esperadas.

En términos interanuales, la inflación general subió a 5,57% en agosto desde 5,45% de julio, mientras que la subyacente se aceleró a 4,71% desde 4,58%.

El banco observa que ambas lecturas se mantienen dentro del rango objetivo de inflación del BCU (4,5% ± 1,5%).

En agosto, el BCU mantuvo la tasa de interés de referencia en 8,5%, con el objetivo de consolidar el proceso de desinflación y reforzar la credibilidad del objetivo de inflación del BCU (4,5%).

Itaú estima que la tasa de política real ex ante se sitúa en 2,4%, ligeramente por debajo de la estimación de la tasa real neutro del BCU de 2,5% (recientemente actualizado desde 2,4%), manteniendo la tasa de política monetaria en torno a niveles neutros.

“Con la tasa de política monetaria en niveles neutrales y el Banco Central (BCU) centrado en seguir reforzando la credibilidad del objetivo de inflación, no esperamos recortes adicionales este año”, afirma un informe de Departamento de Investigación Macroeconómica de Itaú.

Incluso con una inflación más baja probable a corto plazo, el banco no espera cambios en la tasa de política monetaria para el resto del año, ya que se ubica en nivel neutro. Cabe recordar que la próxima reunión de política monetaria está prevista para el 8 de octubre.

Banco Central del Uruguay. Foto: Archivo El País

Proyección de crecimiento

Asimismo, Itaú proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 3% para 2024 y de 2,5% para 2025. Esto considerando los efectos de base que llevaron al alza del PIB en el segundo trimestre de este año, un comienzo más débil del tercer trimestre.

El banco destaca que “todas las miradas están puestas en el plebiscito del Pit-Cnt y la primera vuelta de las elecciones presidenciales, previstas para el 27 de octubre, ya que los sondeos apuntan a un rechazo del plebiscito y a una segunda vuelta, que se celebraría el 24 de noviembre”.

La expansión del PIB en el tercer trimestre del año se nota más suave que el anterior, nota el informe.

El PIB aumentó 3,8% interanual en el segundo trimestre (por encima del crecimiento de 3,4% proyectado), reflejando así normalización del sector agrícola tras la grave sequía del año pasado.

Utilizando la serie desestacionalizada del Banco Central (BCU), el PIB creció 2% en ese lapso, expandiéndose secuencialmente por cuarto trimestre consecutivo. Así, el arrastre estadístico de este año alcanzó 2,6% a finales del segundo trimestre, dice el informe.

Por el lado de la oferta, el crecimiento interanual estuvo impulsado principalmente por la agricultura (22,6% interanual) y el sector energético (30,4% interanual). Sin embargo, Itaú observa que el indicador económico adelantado publicado por Ceres aumentó 0,1% desestacionalizado en agosto, tras haberse mantenido plano en julio.

El índice de difusión (el número de sectores que evolucionan favorablemente) cayó a 55% en agosto desde una media del 72% en el segundo trimestre de este año. Ya en el tercer trimestre se nota un crecimiento más suave al dejarse atrás del efecto fuerte de la sequía.

Billetes de pesos y dólares. Foto: Estefanía Leal

Tipo de cambio estable

La previsión del Itaú es que el tipo de cambio para fines de 2024 se mantendrá sin cambios en $ 40,50 por dólar.

La reciente depreciación de la moneda uruguaya refleja probablemente "la incertidumbre relacionada con las elecciones presidenciales y concretamente sobre el resultado del plebiscito en materia de seguridad social (que estiman sea rechazado, tal como se mencionó)".

Además, la perspectiva de un real brasileño más fuerte y una ampliación del diferencial de tasas de interés con la Reserva Federal (Fed) que ya inició su ciclo de relajación deberían favorecer al peso uruguayo en el cuarto trimestre del año.

Plebiscito de seguridad social

El Itaú sopesa que las encuestas muestran un descenso del apoyo al plebiscito sobre la reforma de la seguridad social.

A principios de este año, las encuestas sugerían que el apoyo a la aprobación era alto (llegando incluso al 66%, según el sondeo), pero estudios más recientes han mostrado que el 46%, en promedio, tiene intención de votar sí (se necesita mayoría simple para la aprobación).

Este cambio en las preferencias refleja probablemente la creciente incertidumbre y oposición a los posibles efectos de la aprobación del plebiscito.

“En julio, los partidos de la coalición firmaron un compromiso para oponerse al plebiscito, y recientemente un grupo de economistas y expertos de Frente Amplio firmaron un compromiso similar, lo que refleja un amplio consenso técnico sobre los efectos negativos de una aprobación”, destaca el informe.