Las medidas que solicitó el sector "que está en CTI" al gobierno y Ancap por el aumento de precio en los combustibles

Previo a que Ancap resolviera un “precio diferencial para el gasoil marino destinado a la pesca nacional”, la Cámara de Industrias Pesqueras (CIPU) solicitó al gobierno una serie de medidas para “sacar al sector del CTI”. “Se hicieron las cosas que Ancap decidió hacer y está bien”, dijo a El País el presidente de la gremial, Juan Riva-Zucchelli y agregó que fue una decisión “lógica”. El ejecutivo sostuvo que después de casi cuatro días sin actividad, el jueves en la mañana se cargaron los barcos de combustible y se volvió a salir a pescar. “Era imposible pagar esos precios, la industria pesquera ya está en el CTI”, dijo.

Según confirmó la presidenta de Ancap, Cecilia San Román a El País, la nueva modificación consiste en un aumento de 7% (igual que los combustibles al público) para el gasoil marino –que no forma parte del monopolio de Ancap– en vez del 83%, solo por 2.000 metros cúbicos durante abril. Riva-Zucchelli dijo que “cualquier situación que se dé no se soporta (en el sector)”, aunque reconoció que los reclamos que hizo la Intergremial Marítima no generan mayores disrupciones.

Vista de la refineria de combustible de Ancap en La Teja, Montevideo. Foto: Fernando Ponzetto/Archivo El País.

Riva-Zucchelli destacó el diálogo con los ministros Gabriel Oddone (Economía y Finanzas) y Fernanda Cardona (Industria, Energía y Minería) previo a que se resolviera el aumento de Ancap, aunque reconoció que aún “no se tomaron las medidas que se tienen que tomar”.

También aseguró que se mantuvo una reunión con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo ante la posibilidad de que si el aumento en el precio del combustible persistía, algunas empresas evaluaban enviar personal a seguro de paro. “A veces las decisiones de los gobiernos son más lentas de lo que uno espera o necesita”, dijo.

Medidas

Desde el extenso conflicto que sufrió el sector durante el 2025, la pesca solicitó cuatro medidas puntuales al gobierno, de las cuales según confirmó el presidente de la CIPU se cumplió una: rebaja de la tarifa de UTE en plantas pequeñas.

La CIPU también solicitó al gobierno reducir al 50% la tasa de los permisos de pesca y la misma rebaja para la prima del Banco de Seguros del Estado (BSE).

Pesca en Uruguay. Álvaro Irazoqui.

Por otra parte, la cámara propuso al gobierno reducir el aporte patronal que abonan los pesqueros para una jubilación bonificada debido a que se jubilan con menos años de trabajo.

Pese a que se logró una reducción en el porcentaje de aumento previsto para los combustibles marinos, la CIPU solicita “buscar alguna fórmula que más allá de la potestad que tiene Ancap de fijar los precios, que sea algo más o menos previsible” ya que consideró que “desde el 1° de mayo (vamos a estar) de vuelta en el mismo problema”.

Riva-Zucchelli explicó que autoridades de Ancap habían justificado que el aumento del 83% para el producto ”se había fijado según un valor que había en la zona de proveedores que podían suministrar el producto”.