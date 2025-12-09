Las AFAP alcanzaron un nuevo récord de afiliados, de más de 1,7 millones, ¿cómo invierten el dinero de los trabajadores?

Redacción El País

En momentos que el gobierno debate el Diálogo Social que pretende abarcar la protección desde la primera infancia hasta la jubilación, las AFAP alcanzaron un récord histórico de afiliados, superando la barrera de 1,7 millones de trabajadores. Además, estas instituciones administraban casi US$ 26.000 millones (el 32% del Producto Interno Bruto) de los trabajadores, según la Memoria Trimestral de AFAP del tercer trimestre de 2025 divulgada recientemente por el Banco Central (BCU).

Según los datos, a fin de setiembre de 2025 había 1.713.292 personas afiliadas al régimen de AFAP (un nuevo récord histórico), un 0,9% más que al cierre de junio (14.604 personas más).

De los 1.713.292 afiliados a las AFAP que había al cierre de setiembre pasado, 778.909 corresponden al Subfondo Crecimiento, 659.176 corresponden al Subfondo Acumulación y 275.207 al Subfondo de Retiro.

“Durante el tercer trimestre de 2025, la participación de mercado medida en función del número de afiliados se mantuvo estable para las cuatro AFAP, representando: República AFAP 38,6%, Afap Itaú 23,0%, AFAP Sura 22,8% e Integración AFAP 15,4%”, según la Memoria Trimestral de AFAP.

En cuanto a los movimientos de afiliados entre administradoras, se registraron en el último año (a setiembre) 25.899 traspasos, de los cuales 2.061 corresponden al tercer trimestre. Si se consideran los traspasos netos (ingresos menos egresos) del trimestre, República AFAP ha incrementado en 1.540 el número de afiliados en personas. El resto de las administradoras, registraron traspasos netos negativos excepto AFAP Sura. Si se analizan los traspasos netos acumulados en el último año, se observa que República AFAP presenta 4.657 traspasos netos positivos.

República AFAP. Foto: Leonardo Mainé

En qué invirtieron las AFAP el dinero de los trabajadores

Las AFAP gestionan el dinero de los trabajadores que está en cuentas individuales para su jubilación. ¿Cuánto dinero de los trabajadores administraban las AFAP? Al 30 de setiembre de 2025, los fondos administrados de los afiliados por las AFAP totalizaban $ 1,038 billones (US$ 25.968 millones).

De ese monto, $ 149.625 millones estaban en el Subfondo Crecimiento, otros $ 638.711 millones en el Subfondo Acumulación, y $ 249.622 millones en el Subfondo Retiro. Además, el Subfondo de Ahorro Voluntario (donde los trabajadores pueden aportar por encima de lo que están obligados por ley) sumó $ 978 millones, según el documento del BCU.

“Del total de los fondos administrados, República AFAP concentra el 55%, con $ 570.705 millones, mientras que la distribución para las restantes administradoras fue la siguiente: AFAP Sura 18,2%, Afap ltaú 16,9%, e Integración AFAP 10%", señaló el reporte.

Por su parte, cada trabajador afiliado a una AFAP, tenía al 30 de setiembre pasado $ 605.827 en promedio en su cuenta individual de ahorro. República AFAP es la que registra un fondo promedio por afiliado mayor, de $ 862.769, siguiéndole AFAP Sura con $ 482.329, Afap ltaú con $ 442.017, e Integración AFAP con $ 391.186, indicó la Memoria Trimestral de AFAP.

¿En qué tenían invertido el dinero de los trabajadores las AFAP al cierre de setiembre? La mayor parte en cada subfondo estaba en títulos de deuda del Estado y el Banco Central.

Billetes de 100 dólares y de 1.000 pesos uruguayos. Foto: Estefanía Leal

Según el reporte, el “59,5% del portafolio del Subfondo de Crecimiento, 51,4% del portafolio del Subfondo de Acumulación y 69,9% del portafolio del Subfondo de Retiro fue colocado en valores del Estado e instrumentos de regulación monetaria emitidos por el Banco Central (denominado literal A en la normativa), destacándose dentro de éstos las inversiones en bonos globales reajustables (26,5%), Letras de Regulación Monetaria (14,5%) y las Notas del Tesoro en Unidades Indexadas (UI) y Unidades Previsionales (UP) (7%) en el Subfondo Crecimiento, y de bonos globales reajustables (30,4%) y Notas del Tesoro en UI y UP (11,1%) en el Subfondo de Acumulación, al tiempo que en el Subfondo de Retiro, se destaca la participación de las Letras de Regulación Monetaria en pesos y Notas del Tesoro en UI y UP, que representan un 23,7% y 12,4%, respectivamente”.

A su vez, "los valores emitidos por empresas privadas (literal B) que representan 19,8% en el Subfondo Crecimiento, 27% del total del Subfondo de Acumulación y 1% del Subfondo Crecimiento, mientras que las Notas Multilaterales del Banco Mundial y los Bonos Soberanos Extranjeros (literal D) representan 13,1% en el Subfondo Crecimiento, 15,4% del Subfondo de Acumulación y 11,1% del Subfondo de Retiro", añadió el documento.

En tanto, los restantes 5,3%, 5,8% y 13,8%, respectivamente por Subfondo Crecimiento, Acumulación y Retiro, estaba invertido en depósitos a plazo en instituciones financieras (literal C) y una parte menor en disponibilidades transitorias y préstamos a afiliados al sistema.

Al analizar la inversión que realizan las AFAP de los ahorros de los trabajadores por monedas, "se constata la importancia de las inversiones denominadas en UI o indexadas a dicha unidad de medida, que ascienden a un 53,3%, 63,2% y 42,7% del total invertido del Subfondo de Crecimiento, Acumulación y de Retiro respectivamente, mientras que los instrumentos denominados en pesos uruguayos representan 28,1%, 10,6% y 47,1% y los instrumentos en moneda extranjera (denominados casi exclusivamente en dólares) un 16,4%, 20,3% y 9,8% del valor de uno y otro subfondo", explicó el reporte.

"Adicionalmente en los Subfondos de Crecimiento, Acumulación y Retiro se incluyen instrumentos denominados en Unidades Previsionales (UP), que suman un 2,2%, 5,9% y 0,4% respectivamente, y en el Subfondo Crecimiento y Acumulación en Unidades Reajustables (UR), 0,01% y 0,01%, respectivamente", añadió.

¿Cuánto rinden esas inversiones del dinero acumulado por los trabajadores en las AFAP? La rentabilidad bruta real anual en UR que se calcula como un promedio de los últimos cinco años se ubicó en setiembre de 2025 en 1,02%, para el Subfondo de Crecimiento, 0,83% para el Subfondo de Acumulación y y 1,3% para el Subfondo de Retiro. A nivel de cada institución, la rentabilidad bruta real en U.R. fue la siguiente: AFAP Sura: 1,02%, 0,73% y 1,02%, Integración AFAP: 0,31%, 0,06%y 0,54%, República AFAP: 1,23%, 1,03% y 1,42%, y Afap ltaú AFAP: 0,95%, 0,72%y 1,42%.

¿Cuántos uruguayos ya cobran su renta vitalicia a través de un seguro previsional por lo acumulado en la AFAP?

A setiembre de 2025, “el total de casos de prestaciones servidas por el nuevo sistema de ahorro previsional ascendió a 132.508 de los cuales un 64% corresponde a jubilaciones comunes, 18% a jubilaciones por incapacidad total, 13% a fallecimiento del afiliado en actividad o en goce del subsidio transitorio, 4% a prestaciones por fallecimiento de jubilados y 2% a subsidios transitorios por incapacidad parcial”, destacó el documento.

“Como indemnización por estos seguros previsionales, en el tercer trimestre del 2025, las aseguradoras abonaron un promedio mensual de $ 1.377.131.690 (US$ 34,4 millones)”, añadió.

Eso da que cada persona recibió un promedio de $ 10.392 al mes, durante el último trimestre de 2024. Cabe señalar, que recién este año se jubilan los primeros trabajadores que llevan 30 años en el régimen de AFAP.

"Como indemnización por estos seguros previsionales, De este promedio, un 62% correspondió a las jubilaciones comunes, un 20% a las jubilaciones por incapacidad total, mientras que las prestaciones por fallecimiento en actividad o en goce de subsidio transitorio absorbieron un 12%, las prestaciones por fallecimiento de jubilados un 4% y los subsidios transitorios por incapacidad parcial un 2%", concluyó el documento.