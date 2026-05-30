La economía uruguaya creció en marzo y anticipa una expansión del 1% en el primer trimestre, según indicador de adelanto

La economía uruguaya creció en marzo 2,2% frente a igual mes de 2025 y la expansión desestacionalizada (frente a febrero) fue de 1%, según el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE). En tanto, en tendencia ciclo el crecimiento fue de 0,3%, según este indicador divulgado por el Banco Central (BCU) ayer.

El dato de la evolución del Producto Interno Bruto (PIB) para el primer trimestre del año recién se va a conocer a mediados de junio.

Según el economista Aldo Lema, socio director de Vixion Consultores, esto habría ocurrido por el “efecto calendario” y una mejor pluviometría en marzo.

Con “efecto calendario” Lema se refiere a que las cifras de actividad de marzo y abril para Uruguay siempre deben ajustarse por números de días hábiles y las ubicaciones de las semanas de Carnaval (que el año pasado fue en marzo y este en febrero) y de Turismo (que el año pasado fue en abril y este año quedó repartida entre marzo y abril).

Obreros en la última etapa de trabajo en Av. Soca Foto: IMM

El economista también observó en su cuenta X (antes Twitter) que, durante el primer trimestre de 2026, el PIB de Uruguay había crecido en torno al 1% desestacionalizado versus el cuarto trimestre y alrededor de 0,8% interanual (frente al primer trimestre de 2025), según anticipa el IMAE.

Así se calcula

El IMAE es un indicador sintético que resume la actividad de las distintas ramas de la economía nacional en un determinado mes, medida a precios constantes del año 2016. Su variación interanual proporciona una medida de la evolución de la actividad económica del país en el corto plazo.

El cálculo del IMAE se basa en múltiples indicadores de oferta que son ponderados por la participación de las actividades económicas dentro del PIB. El IMAE se publica el último día hábil de cada mes, con un rezago de 60 días.

La serie del IMAE estimada desde enero de 2016 se presenta tanto en cifras originales como ajustadas estacionalmente y en tendencia ciclo. En línea con la política de publicaciones establecida, las series de IMAE se revisan con ocasión de las revisiones de Cuentas Nacionales trimestrales y anuales.