La economía uruguaya creció 3,1% en 2024, una aceleración respecto a la expansión que tuvo en 2023

Redacción El País

La actividad económica en Uruguay en el año 2024 registró un crecimiento interanual de 3,1% respecto al año 2023, según informó este jueves el Banco Central (BCU).

Esto marca una aceleración de la economía uruguaya, que en 2023 había crecido apenas 0,7% respecto a 2022, afectada por una fuerte sequía.

Por su parte, en el cuarto trimestre de 2024 el Producto Interno Bruto (PIB) presentó un aumento de 3,5% con relación al mismo trimestre de 2023, según el Informe de Cuentas Nacionales del BCU.

En términos desestacionalizados (es decir al comparar el cuarto trimestre de 2024 frente al tercero), la actividad económica presentó un crecimiento del 0,3%.

El economista y socio de Vixion Consultores, Aldo Lema planteó en su cuenta de X (anteriormente Twitter), que el crecimiento anual de 3,1% fue anticipado por el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE).

Durante 2024 la economía uruguaya creció 3,1% según las Cuentas Nacionales del Banco Central, marginalmente por encima de lo anticipado por las cifras (previas) de PIB e IMAE.

👉🏼https://t.co/Tvore33fP2 pic.twitter.com/fDgf6cdYal — Aldo Lema - Uruguay (@AldoLema_uy) March 20, 2025

Lema remarcó que las actividades que se recuperaron de la sequía de 2023, jugaron un rol clave en el crecimiento de 2024.

Desde la perspectiva sectorial destacaron en 2024 las expansiones del agro y Electricidad, Gas y Agua (EGA), tras la normalización de las condiciones hídricas.

Varios sectores crecieron en torno a 3%, mientras que se contrajo Construcción y varios servicios crecieron solo 0,9%. pic.twitter.com/LDrw9UawBu — Aldo Lema - Uruguay (@AldoLema_uy) March 20, 2025

Según el informe del BCU, "la actividad económica en el año 2024 registró un crecimiento interanual de 3,1% respecto al año 2023, resultado que se explica en parte por la mejora en los rendimientos agrícolas en la zafra 2023/2024 respecto a la anterior, afectada por la sequía, la mayor generación de energía hidráulica, el crecimiento del comercio y la mayor producción de celulosa. Estos aumentos fueron parcialmente contrarrestados por el desempeño negativo de la construcción, debido a la finalización de las obras del Ferrocarril Central".

El primer año de producción a pleno de la segunda planta de UPM impulsó al PIB. Foto: Estefania Leal

"El valor agregado de las actividades Agropecuario, Pesca y Minería del año 2024 presentó un incremento de 11,3% respecto al año 2023. Este resultado se compone de un crecimiento de las actividades agrícolas y silvícola, mientras que la actividad pecuaria se mantuvo en guarismos similares al año anterior. En el caso de la agricultura, el aumento se explica fundamentalmente por la mayor producción de los cultivos de verano de la zafra 2023/2024 respecto a la 2022/2023, que había tenido bajos rendimientos por la sequía", remarcó el Central.

El informe puntualizó que "la actividad de Energía eléctrica, Gas y Agua registró un aumento del 19,6%, explicado principalmente por la mayor generación de energía basada en fuentes renovables, incrementándose la participación de la energía hidráulica y reduciéndose la de la energía térmica".

"El mayor dinamismo de la actividad Comercio, Alojamiento y Suministro de comidas y bebidas se explica por el desempeño favorable tanto de la actividad comercial como de los servicios de alojamiento y comidas", agregó.

Alojamientos mostraron un crecimiento en 2024. Foto: Freepik.

"La Industria Manufacturera registró un aumento interanual del valor agregado de 3,2%. Este desempeño se explica mayoritariamente por el crecimiento de la producción de pasta de celulosa", indicó el BCU.

Por su parte, "el menor valor agregado de la Construcción se explica principalmente por la finalización de la construcción del Ferrocarril Central y por una menor inversión en líneas de comunicación", señaló el reporte.

"Desde el enfoque de la demanda, el crecimiento de la actividad económica se asocia principalmente a un incremento de la demanda externa neta y en menor medida a un aumento de la demanda interna", añadió el BCU.