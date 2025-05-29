La competitividad uruguaya mejoró en abril; ¿con qué socios comerciales se gana y con cuáles se pierde?

Redacción El País

En abril, de acuerdo a los datos publicados en el día de ayer por el Banco Central del Uruguay (BCU), la competitividad externa de los productos uruguayos subió un 0,21%.

A diferencia de lo que venía sucediendo en enero y marzo, en esta oportunidad la competitividad mejoró. En marzo en relación a febrero había bajado un -1,76%.

Al comparar con igual mes del año anterior, es decir a nivel interanual, el Índice de Tipo de Cambio Real (TCR) se incrementó 6,35%, algo menos que en marzo, cuando había aumentado 6,64%.

Este incremento se da luego de 14 meses consecutivos de aumentos interanuales (en febrero había aumentado 10,10% y en enero 13,60%). La última fue en el mes de febrero de 2024 (-1,41%).

El incremento de la competitividad con respecto al mes pasado, que refleja una mejora de los precios de los bienes uruguayos medidos en dólares en relación con sus principales socios comerciales, se explica por una disminución en la competitividad con respecto a los países de la región (excepto Brasil) y también de los de afuera (excepto por China).

Banco Central del Uruguay, Foto: Archivo El País

Extrarregión

Frente a los socios de fuera de la región, en la comparación mensual, la competitividad mejoró 0,14%, a diferencia del mes anterior que bajó -1,71% (en relación a febrero).

En cuanto al indicador por país y respecto a los socios extrarregionales, la situación de Uruguay mejora frente a España (3,78%), Alemania (3,55%), Italia (3,21%), Reino Unido (2,56%) y México (0,84%) y empeora únicamente respecto a China (-0,83%).

En términos interanuales, es decir en comparación con igual mes del año anterior, el indicador a nivel extrarregional mejora 4,39%, lo que constituye el décimo incremento consecutivo. La última caída interanual se dio en junio de 2024 (-1,93%).

El índice de competitividad sube respecto a Reino Unido (13,28%), España (11,41%), Alemania (11,31%), Italia (11,11%), EE.UU. (6,76%) y China (3,40%). México es el único país con respecto al que el indicador empeora (-9,14%).

Dólares. Foto: Archivo El País

La región

Al observar a los socios de la región, en su comparación mensual, y a diferencia de marzo (empeoró -1,82%%), el índice mejora 0,30%.

Esta recuperación del indicador es explicada porque mejoró la competitividad respecto a Argentina (1,05%) en mayor medida de lo que empeoró con respecto a Brasil (-0,37%).

En la comparación interanual (respecto a igual mes del año anterior) el índice de competitividad regional se incrementa 8,78% y es precedido por catorce aumentos seguidos. Este incremento se explica por una suba muy importante en la competitividad respecto a Argentina (22,71%), que no es afectada y supera ampliamente a la caída respecto a Brasil (-2,33%).