La competitividad de los productos uruguayos mejora, luego de cinco meses consecutivos de deterioro, ¿qué pasó?

Redacción El País

Luego de cinco meses consecutivos de deterioro, la competitividad externa del país mejoró 0,37% en noviembre respecto al mes previo (en octubre había caído 0,73%). Los datos publicados por el Banco Central (BCU), indican que la última suba había sido en mayo (+0,30%).

En tanto, a nivel interanual, es decir, en comparación con el mismo mes del año anterior, el Índice de Tipo de Cambio Real (TCR) bajó en noviembre por tercer mes consecutivo (esta vez 6,02%). Antes de esa racha de bajas del tipo de cambio real, se habían dado 18 subas consecutivas en la comparación interanual.

La mejora de la competitividad de noviembre respecto a octubre, que significa una baja de los precios de los bienes uruguayos medidos en dólares en relación con sus principales socios comerciales, se explica por la suba del TCR con respecto a los países regionales, mientras que cae en relación a los países de fuera de la región.

Un empleado bancario trabaja junto a fajos de billetes estadounidenses Foto: Archivo El País

Ante los socios de fuera de la región, en la comparación mensual, la competitividad bajó 0,72% en noviembre frente a octubre. En el indicador por país respecto a los socios de fuera de la región, la caída más significativa se dio ante Reino Unido (-2,38%), seguido por Italia y Alemania (ambos con -1,51%), España (-1,08%), EE.UU. (-0,94%) y China (-0,53%). Al igual que en octubre, sólo se dio una mejora con respecto a México (+0,13%).

En términos interanuales, es decir en comparación con igual mes del año anterior, el TCR a nivel de fuera de la región cae por quinta vez consecutiva. En este caso la baja fue de 6,27%. La última mejora interanual se dio en junio (+1,99%). La competitividad empeora respecto a China (-8,39%), EE.UU. (-7,69%), Reino Unido (-4,30%) e Italia (-1,18%). Por otra parte, se observa una mejora en relación a México (+2,97%), España (+0,74%) y Alemania (+0,06%).

Contenedores en el puerto de Montevideo. Getty image

Al detenerse en lo sucedido con respecto a los socios de la región, se verifica que el índice mejoró 1,71% en noviembre frente a octubre. Esta suba es precedida por cinco caídas. El aumento del tipo de cambio real se dio tanto por la mejora en la competitividad respecto a Argentina (+3,17%) como en relación a Brasil (+0,42%).

En la comparación frente a noviembre de 2024 la competitividad regional cayó 5,72%. Esta es la tercera baja consecutiva y se explica por la pérdida de competitividad en relación a Argentina (-13,71%), ya que frente a Brasil el TCR se incrementó 2,05%.

Cabe recordar que el tipo de cambio real es un indicador que mide la relación de precios al consumo entre los productos uruguayos, nominados en dólares, y los productos al consumo de los principales socios comerciales, medida que constituye uno de los principales indicadores de la competitividad del país, aunque existen otros que también deben considerarse a la hora de evaluar la competitividad en forma sintética.