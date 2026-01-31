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El País Negocios Noticias

La actividad económica se contrajo en noviembre, según el indicador de adelanto que elabora el BCU

El Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) presentó una variación de -0,4% en noviembre del 2025 en relación al mismo mes del año anterior.

31/01/2026, 03:45
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BCU
Banco Central del Uruguay.
Foto: Archivo El País

Redacción El País
El Banco Central (BCU) publicó el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) ayer, correspondiente a noviembre 2025, el cual presentó una variación de -0,4% en relación al mismo mes del año anterior. En términos desestacionalizados, presentó una variación de -0.9%. Y de 0,1% en tendencia ciclo respecto a octubre 2025, según informó el ente.

Actividad económica con señales de moderación, otros indicadores sugieren crecimiento más lento, dice el BCU

“Previsiblemente, el IMAE volvió a contraerse en noviembre”, afirmó el economista Aldo Lema en su cuenta de X.

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“Tras la caída del PIB desestacionalizado de Uruguay en el tercer trimestre versus el segundo (-2%), no se observó una recuperación en el cuarto trimestre, pese a la normalización de la refinería de Ancap”, agregó el especialista.

Refineria de ANCAP
Vista de la refineria de combustible de Ancap en La Teja, Montevideo.
Foto: Fernando Ponzetto/Archivo El País.

El IMAE es un indicador sintético que resume la actividad de las distintas ramas de la economía en un determinado mes, medida a precios constantes del año 2016. Su variación interanual proporciona una medida de la evolución de la actividad económica del país en el corto plazo. El cálculo del IMAE se basa en múltiples indicadores de oferta que son ponderados por la participación de las actividades económicas dentro del Producto Interno Bruto (PIB).

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