La actividad económica de Uruguay se sigue expandiendo a una tasa superior a su potencial, según indicador

Redacción El País

La actividad económica creció en julio tanto frente al mes previo como al comparar con julio del año pasado, según los datos del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) divulagado ayer por el Banco Central (BCU). Esto señala que la economía uruguaya siguió creciendo en el tercer trimestre, luego de haberse acelerado en el segundo trimestre.

En efecto, el IMAE aumentó 4,3% en julio respecto a igual mes de 2023 y se incrementó 1,5% desestacionalizado frente a junio de este año.

“Previsible rebote del IMAE de Uruguay durante julio impactado ahora positivamente por el efecto calendario de más días hábiles”, apuntó el economista y socio de Vixion Consultores, Aldo Lema en su cuenta de X (anteriormente Twitter).

Esto es porque julio tuvo más días hábiles que julio de 2023 (por un tema de calendario) y que junio de 2024.

Más allá de eso, Lema destacó que este crecimiento del IMAE anticipa que el Producto Interno Bruto (PIB) siguió expandiéndose en el tercer trimestre.

El Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) de julio anticipa que el PIB de Uruguay se habría seguido expandiendo en el tercer trimestre a una tasa muy superior a su crecimiento potencial, tanto interanual como intertrimestral. https://t.co/HEavgRtVAG — Aldo Lema - Uruguay (@AldoLema_uy) September 30, 2024

En la medición interanual (al comparar con el mismo mes del año pasado), el IMAE ha aumentado en todos los meses salvo en marzo. Se debe mencionar que en dos meses operó el denominado “efecto Pascuas” que es que la semana de Turismo este año fue en marzo y el año pasado en abril. Esto determina que la comparación de marzo de 2024 contra marzo de 2023 es con una semana menos de actividad y la de abril de este año contra contra abril del año pasado, es con una semana más de actividad.

Cabe recordar que el IMAE es un indicador sintético que resume la actividad de las distintas ramas de la economía en un determinado mes y que adelanta lo que puede suceder con el PIB.

Según la encuesta de Expectativas Económicas del BCU divulgada el pasado viernes, los bancos, economistas y AFAP prevén en mediana (se ordenan las respuestas de menor a mayor y se toma la del centro) que el PIB crecerá este año 3%. Las respuestas van entre 2,8% y 4%.