Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Negocios Noticias

La economía uruguaya creció en el segundo trimestre del año impulsada por el agro y el comercio

Según el Informe de Cuentas Nacionales divulgado en la tarde de este jueves por el Banco Central (BCU), el Producto Interno Bruto (PIB) creció 3,8% en el segundo trimestre.

12/09/2024, 17:12
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Soja
Soja.
Agricultuber.

Redacción El País
En el segundo trimestre del año, la economía creció 3,8% interanual, es decir respecto a igual período del año pasado (cuando estuvo afectada por la sequía) y se expandió 2% respecto al primer trimestre de 2024, es decir desestacionalizada, según el informe de Cuentas Nacionales divulgado en la tarde de este jueves por el Banco Central (BCU).

Gráfica PIB.jpg
PIB al segundo trimestre de 2024.

La reversión de la sequía (en la comparación interanual) permitió una buena cosecha de soja que impulsó la actividad en el período.

"Desde el enfoque de la producción, se destacan los desempeños positivos de los sectores Agropecuario, Pesca y Minería, Energía eléctrica, Gas y Agua y Comercio, Alojamiento y Suministro de comidas y bebidas. Por su parte, la Industria Manufacturera y las Actividades profesionales y Arrendamiento incidieron negativamente en el resultado", señaló el BCU.

Al impulso de la celulosa y la soja, las exportaciones de bienes "volaron" en agosto al aumentar 27%

Puntualmente, "el valor agregado de las actividades Agropecuario, Pesca y Minería del segundo trimestre de 2024 presentó un incremento de 22,6% respecto a igual trimestre del año anterior", señaló el Central. Esto explicó prácticamente un tercio del crecimiento del PIB en la variación interanual.

"Al interior de la actividad se destaca el crecimiento del valor agregado agrícola, principalmente de la soja, asociado a los mayores rendimientos de los cultivos de verano de la zafra 2023/2024 respecto a la zafra anterior, afectada por la sequía", agregó.

El economista y socio de Vixion Consultora, Aldo Lema, dijo en su cuenta de X (anteriormente Twitter) que la expansión fue superior a lo que anticipaba el Índice de Actividad Mensual.

Además, Lema apuntó a la reversión del efecto de la sequía que impulso al sector agropecuario y la producción hidroeléctrica, así como a las exportaciones desde el lado de la demanda.

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

BCU

Te puede interesar