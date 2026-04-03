Informe oficial prevé caída de las exportaciones de bienes de Uruguay este año, ¿cómo se comportará cada rubro?

Las exportaciones de bienes en 2025 crecieron 5% en términos anuales y alcanzaron U$S 13.570 millones, un récord histórico. En cambio, para este año se espera lo contrario. Según un apartado especial en el informe de comercio exterior del Instituto Uruguay XXI de marzo, en 2026 se proyecta una caída de las exportaciones de bienes de 3,1% con colocaciones por US$ 13.162 millones. Esto se explicaría por un contexto de menor dinamismo externo y menor desempeño del sector agrícola, afectado por condiciones climáticas y mayores costos de producción.

En los primeros meses del 2026, el escenario internacional tenía una expectativa de crecimiento moderado, pero estable y en línea con las proyecciones de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), que anticipaba una expansión global cercana a 3,3% para el año.

Sin embargo, esta sensación de estabilidad comenzó a disiparse con el conflicto bélico en el Medio Oriente y como consecuencia, un aumento en el precio del petróleo que reactivó las presiones inflacionarias. Esto obligó a las principales economías mundiales a ajustar su política monetaria, a lo que se le suma un contexto de mayor volatilidad financiera, con caídas en los mercados bursátiles y una apreciación generalizada del dólar.

Sectores

El informe de Uruguay XXI prevé que la evolución agregada este determinada por el desempeño del sector agrícola, en particular por la soja, que tendrá una incidencia negativa relevante sobre el total exportado. Para ese producto se espera una caída de 35% en sus ventas al exterior en comparación con 2025, al que se le suma una baja del 60% en las exportaciones de ganado en pie.

“Si bien algunos rubros mostrarán una evolución positiva —destacándose el crecimiento de la colza, que más que duplicaría sus exportaciones, y una recuperación en la celulosa—, estos incrementos no serán suficientes para compensar las caídas mencionadas”, indica el informe.

Exportaciones. Archivo El País.

En 2026, la carne bovina se mantendrá como el principal rubro exportado con un aumento del 2% (US$ 2.727 millones frente a los US$ 2.674 millones colocados en 2025). El motivo principal de este crecimiento sería la firmeza de los precios en un contexto de demanda sostenida, pero con un menor impulso que el de 2025.

A pesar de que los precios han mostrado cierta recuperación, las exportaciones de soja registrarían una fuerte contracción en 2026 hasta ubicarse en torno a US$ 930 millones (-35%). Esto responde a zafras en condiciones climáticas complejas y a una reducción del área sembrada (cerca de 1,25 millones de hectáreas) y una importante caída de los rendimientos (-30%).

Según proyecciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la oferta global continúa expandiéndose por una mayor área sembrada en Estados Unidos y altos niveles de producción en América Latina. “Si bien la demanda se mantiene firme, con un crecimiento sostenido del procesamiento industrial y del uso de aceite de soja para biocombustibles, este impulso no logra compensar plenamente el aumento de la oferta, manteniendo un mercado relativamente equilibrado, sin presiones alcistas relevantes en los precios”.

Los contenedores se cargan y descargan de los buques de carga en Port Liberty, en Bayonne, Nueva Jersey. Foto: AFP

Por su parte, la exportación de celulosa mostrará un desempeño positivo, con exportaciones proyectadas en torno a US$ 2.433 millones (+5%), en un escenario marcado por la recuperación de los precios internacionales. En el mercado internacional las perspectivas para la celulosa son moderadas y están condicionadas a los precios internacionales (que se ubican en torno a US$ 1.250 por tonelada).

Las exportaciones de productos lácteos alcanzarían los US$ 956 millones (+3%) en 2026, en un contexto donde el crecimiento proviene de la expansión de los volúmenes más que de los precios. Sin embargo, a nivel global, los precios mejoraron pero en un contexto de mayor oferta y una demanda débil.

El instituto prevé que las exportaciones de vehículos se ubiquen en torno a US$ 375 millones (-3%) en 2026, los productos farmacéuticos alrededor de US$ 360 millones (-1%) y las de plásticos alcanzarían US$ 240 millones (-7%).

En cambio, las exportaciones de arroz se ubicarían en torno a US$ 576 millones (+5%), en un contexto de fuerte desempeño productivo y precios firmes. Se espera que la zafra que está por comenzar sea “una de las mayores de la historia” con una producción cercana a 1,6 millones de toneladas. La colza también mostrará uno de los mayores crecimientos dentro de la canasta exportadora, con ventas proyectadas en torno a US$ 270 millones (+125%).